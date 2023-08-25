台南增138例登革熱再寫單日新高 安南區疫情升溫

中央社／ 台南25日電

台南市今天新增138例本土登革熱案例，再創單日病例數新高，全市累計2223例，已分布24個行政區，其中安南區疫情近期持續升溫，市府已展開防火牆式全面大清消。

台南市登革熱疫情持續升溫，昨天才增加124名確診病例，今天又新增138例確診、再改寫單日新高，也是台南市連續3天登革熱確診案例「破百」。

台南市衛生局今天新聞稿指出，截至下午3時，台南市新增138例本土性登革熱，其中安南區46例，東區27例，永康區25例，南區15例，北區11例，安平區4例，歸仁區3例，中西區及關廟區各2例，善化區、西港區及仁德區各1例，年齡介於9歲至92歲，125例由診所或醫院通報，13例擴大採檢發現。

衛生局表示，安南區登革熱疫情近期持續升溫，截至今天已累計376例，病例數前3名分別是溪墘里71例，幸福里49例，安富里44例；市府已對安南區16里展開防火牆式全面大清消，防治面積約11.61平方公里。

安南區公所8月21日至23日共調查4837戶，其中陽性戶16戶查獲46個陽性容器。另台南市政府登革熱稽督大隊在安南區累計調查8403戶，其中陽性戶53戶查獲119個陽性容器。

此外，市府也加強動員孳清稽查，截至8月22日已查獲368件陽性孳生源孑孓，619件環境髒亂，118件空地髒亂及82件資收物違規堆置。

台南市仁德區6月12日出現今年全台首例本土性登革熱，迄今全市累計2223例，分布於永康區、東區、仁德區、安南區、北區、南區、歸仁區、中西區、善化區、新化區、關廟區、安平區、新營區、柳營區、楠西區、左鎮區、七股區、將軍區、西港區、麻豆區、佳里區、南化區、玉井區及安定區共24個行政區。

登革熱 台南 衛生局

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