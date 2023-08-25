攤商涉豬肉混充羊肉案 食藥署：台灣無萊豬檢出

中央社／ 台北25日電

有關攤商涉豬肉混充羊肉案，衛生福利部食品藥物管理署今天發布新聞稿表示，目前尚查無含萊克多巴胺豬肉，另衛生機關持續落實檢驗邊境及市面上豬肉產品，也無萊豬。

新北市攤商涉豬肉混充羊肉案，遭中國國民黨立法委員參選人羅智強在社群網站臉書（Facebook）質疑「萊豬藏在羊肉裡」，但食藥署表示，自民國110年到112年6月，於各販售通路及製造端共計抽驗1萬2371件（包括國產9074件、進口3297件），查驗結果都未檢出萊劑。

食藥署說，自110年到112年7月止，輸入及通關的豬肉及其可食部位計1萬4963批，查驗結果未有萊劑檢出。

食藥署表示，衛生機關將持續加強落實市面上及邊境查驗，並呼籲業者切勿以身試法，一旦查有違法事證將嚴懲不貸。

豬肉 食藥署

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