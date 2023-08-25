北市文山本土登革熱再添1例 疫調活動史都曾去過這地區

繼前天出現首例登革熱本土確定病例，台北市文山區今新增第2例，該名60多歲男性是文山區第1例確診病例的非同住家人，23日經擴大採檢，25日檢驗結果為陽性，研判確診，目前無症狀。北市目前累計30例登革熱確診病例，包含27例境外移入、大安與文山區共3例本土病例。

衛生局疫調發現，文山區2例確診者近期皆無出國也無中南部活動史，但都有新北市石碇烏塗地區活動史，衛生局已安排相關接觸者6人擴大採檢。

針對確診個案的居住地與活動地周邊社區、學校、公園等場所，北市文山區級應變工作小組持續進行孳生源清除及化學防治作業，截至今天已清除130個積水容器，也籲民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫。