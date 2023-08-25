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TPASS被估助運量增20% 北市研考會：應與疫情前比

中央社／ 台北25日電

TPASS通勤月票回響熱烈，台北市交通局表示，公車、捷運運量及YouBike租借次數較去年同期成長20%以上。台北市研考會認為，運量還沒恢復到COVID-19疫情前，應拿疫情前數字當基準。

台北市政府今天舉行交通會報，其中一案為TPASS通勤月票。交通局指出，目標為7月販售42萬張、9月到50萬張、民國114年底單月販售79.6萬張，販售成果，截至7月31日販售達57.7萬張，目標達成度137%；截至8月10日販售達79.7萬張，所有運具使用次數約4341萬人次。

交通局表示，公車、捷運運量及YouBike租借次數較去年同期成長20%以上，預計10月將以問卷調查使用情形、滿意度、私人運具移轉情形等。

台北市研考會主委俞振華指出，捷運與公車運量尚未恢復到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準，成長20%「言過其實」，且YouBike租借次數提升也可能歸功於站點增加，建議用疫情前的數字來比較更精確。

台北市長蔣萬安表示，推動月票很辛苦，才能在短時間內讓銷售數量和載客數達標甚至超乎預期，將敘獎有功人員；而計算運量方式除了要更精準，也要持續宣傳月票，希望讓民眾更習慣使用大眾運輸。

另一方面，今年上半年交通意外死亡人數偏高，又以機車為大宗，其中也包含高中生、大學生等。蔣萬安指出，經要求各警分局統計並提出防治措施後，7月傷亡人數就大幅下降，相關單位應宣導放慢車速及加強標線警示等。

交通大隊指出，已轉達各級學校及大專院校，騎車須注意速度與車前狀況；交工處也研議加強清晰度與輔助標誌。

疫情 捷運

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