快訊

飛南韓旅客注意！大韓航空下周起登機將「量體重」 背後目的曝光

「忍無可忍」提告賴品妤、民進黨 中天怒斥：不要把台灣人民當白痴

自動售票機退1280定期票 27日終止服務

中央社／ 台北25日電
台北捷運今天表示，TPASS上路，民眾若需要退掉雙北1280定期票，其中以自動售票加值機退票的方式，27日就會終止。本報系資料照
台北捷運今天表示，TPASS上路，民眾若需要退掉雙北1280定期票，其中以自動售票加值機退票的方式，27日就會終止。本報系資料照

台北捷運今天表示，TPASS上路，民眾若需要退掉雙北1280定期票，其中以自動售票加值機退票的方式，27日就會終止，但仍可透過線上或詢問處辦理。

北捷運新聞稿表示，TPASS都會通上路，全線車站詢問處、自動售票加值機，隨時提供TPASS購票、設定與諮詢服務；而為讓原有1280定期票旅客加速辦理退費，推出包含線上、車站自動售票加值機及詢問處3種退費方式。

北捷提醒，用自動售票加值機退掉1280定期票的服務，27日就功成身退。8月28日起，想申請1280定期票退費的民眾，113年6月30日以前，透過網頁辦理線上退費，或洽各捷運站詢問處辦理。

另外，悠遊卡公司新聞稿表示，開學在即，因應學生開學前購買通勤月票需求，加開市府轉運站客服中心8月28日、9月4日、9月11日，共3個星期一的營業時間。

悠遊卡公司表示，市府轉運站客服中心原本週一及週日公休，為配合國、高中8月底及大專院校9月初陸續開學，新增8月28日、9月4日、9月11日週一上午11時30分至下午7時30分營業時間，加派人力服務。

退費 捷運 北捷 TPASS 悠遊卡

延伸閱讀

屏縣登革熱累計24例 開學前加強校園孳生源清除

中小學8月30日開學 北市宣布取消戴口罩、開放家長入校

嘉北國小創新「得來速」車道方便接送學生 下周開學交安急迫

開學前的福音 彰化縣內火車站明起可以買定期票

相關新聞

下班注意！7縣市大雨特報 4縣市大雷雨

下班注意，氣象局傍晚發布南投等7縣市大雨特報，恐一路下到晚上。至於台南、嘉義縣等4縣市大雷雨，請慎防劇烈降雨、雷擊及淹水...

蘇拉颱風明增強為中颱 最快這時發布海警影響台灣

中央氣象局今天傍晚針對雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市發布大雷雨訊息，預計持續到今天晚間。氣象局表示，蘇拉颱風今天下午已有...

蔬果抽驗農藥殘留違規 必比登推介祥和蔬食上榜

食藥署今天公布今年5、6月市售蔬果農藥殘留監測結果，共90件不合格產品，連必比登推介的素食餐廳祥和蔬食也上榜，所用敏豆及...

嚴查短期住院遭質疑斷癌友生路 薛瑞元：意料之外

昨有病友反應，衛福部健保署近期嚴查「兩天一夜」健保住院，導致使用口服標靶、門診化療的癌症病患，因不符商業保險要有住院事實...

蘇拉颱風不排除登陸 粉專點名4縣市先做好防颱準備

今年第9號颱風蘇拉目前位於恆春東南東方430公里海面上，下周可能影響台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，蘇拉颱...

日本核汙水排海…台灣跟進陸韓瘋搶鹽？消保官：意圖囤積抬高價有刑責

日本將福島核汙水排海，引起亞洲鄰國疑慮，南韓出現搶買海鹽與海鮮囤貨，大陸接著傳出掀搶鹽潮，台灣民眾似乎也開始有些緊張。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦