自動售票機退1280定期票 27日終止服務
台北捷運今天表示，TPASS上路，民眾若需要退掉雙北1280定期票，其中以自動售票加值機退票的方式，27日就會終止，但仍可透過線上或詢問處辦理。
台北捷運新聞稿表示，TPASS都會通上路，全線車站詢問處、自動售票加值機，隨時提供TPASS購票、設定與諮詢服務；而為讓原有1280定期票旅客加速辦理退費，推出包含線上、車站自動售票加值機及詢問處3種退費方式。
北捷提醒，用自動售票加值機退掉1280定期票的服務，27日就功成身退。8月28日起，想申請1280定期票退費的民眾，113年6月30日以前，透過網頁辦理線上退費，或洽各捷運站詢問處辦理。
另外，悠遊卡公司新聞稿表示，開學在即，因應學生開學前購買通勤月票需求，加開市府轉運站客服中心8月28日、9月4日、9月11日，共3個星期一的營業時間。
悠遊卡公司表示，市府轉運站客服中心原本週一及週日公休，為配合國、高中8月底及大專院校9月初陸續開學，新增8月28日、9月4日、9月11日週一上午11時30分至下午7時30分營業時間，加派人力服務。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言