自動售票機退1280定期票 27日終止服務

台北捷運今天表示，TPASS上路，民眾若需要退掉雙北1280定期票，其中以自動售票加值機退票的方式，27日就會終止，但仍可透過線上或詢問處辦理。

台北捷運新聞稿表示，TPASS都會通上路，全線車站詢問處、自動售票加值機，隨時提供TPASS購票、設定與諮詢服務；而為讓原有1280定期票旅客加速辦理退費，推出包含線上、車站自動售票加值機及詢問處3種退費方式。

北捷提醒，用自動售票加值機退掉1280定期票的服務，27日就功成身退。8月28日起，想申請1280定期票退費的民眾，113年6月30日以前，透過網頁辦理線上退費，或洽各捷運站詢問處辦理。

另外，悠遊卡公司新聞稿表示，開學在即，因應學生開學前購買通勤月票需求，加開市府轉運站客服中心8月28日、9月4日、9月11日，共3個星期一的營業時間。

悠遊卡公司表示，市府轉運站客服中心原本週一及週日公休，為配合國、高中8月底及大專院校9月初陸續開學，新增8月28日、9月4日、9月11日週一上午11時30分至下午7時30分營業時間，加派人力服務。