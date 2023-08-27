這些食物吃了讓人癢到凍未條！香甜的「芒果」竟被點名？

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「食物過敏」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的易致敏食物排行。

根據全民健保申報資料，全台約每五人就有一人遭受過敏困擾，可見「過敏」是許多民眾的共同煩惱，而其中「食物」是十分常見的過敏原，但你是否知道自己是吃下什麼才會導致過敏的呢？我們整理了8大容易導致過敏的食物，快來看看你愛吃的食物有沒有上榜吧！

夏季盛產的「芒果」讓人又愛又恨 「無麩質飲食」成現下趨勢？ ▲ 網友熱議TOP8易致敏食物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月內網友針對「食物過敏」相關話題的討論，發現「芒果」為受到最多議論的易致敏食物。

每年的5月至10月是芒果盛產的季節，因其香甜多汁又富含維生素、鉀、鎂、膳食纖維等營養成分，受到許多人喜愛，然而卻有民眾發文提到，自己每次食用芒果都會引起過敏反應，引來有相同困擾的網友們湧入留言區，「我隨便吃一口全身蕁麻疹」、「吃芒果結果臉皮膚好像癢癢的可惡」，紛紛表示芒果雖然美味，但吃了常常會造成身體出現搔癢、起疹子的症狀，讓易過敏的人不敢多吃。

皮膚科醫師就解釋，對芒果的過敏反應可以分成「遲發性」和「立即性」，前者多是因為接觸到芒果外皮上的過敏原「Mangol」所導致的「接觸性皮膚炎」，透過戴手套洗淨果皮可以改善；而後者則可能是對果肉內的「蕁麻素（Hevein）」過敏所致，醫生也建議若出現此類過敏，則應該避免食用芒果。

除此之外，「麩質」也是令許多網友困擾的過敏原之一。「麩質」是存在於各種麥類穀物中的「蛋白質混合物」，而對麩質過敏的民眾通常會出現嚴重程度不一的過敏反應，就有醫師歸納出六大類麩質過敏症狀，分別為「腸胃道症狀」、「頭部反應」、「纖維肌痛症」、「心理症狀」、「神經系統問題」以及「慢性疲勞綜合症」，並呼籲民眾若不確定自己的過敏是否為食用麩質所導致，可嘗試「72小時內完全不吃含麩食品」以自我檢測。

而近年來也有越來越多人追求「無麩質飲食」，希望能藉此改善由麩質引起的生理問題，例如有名對麩質過敏的網友便分享道「兩年前有一段時間一直嘴巴破，後來醫生建議我戒掉麵粉，然後就好了！」，並補充後續「吃到麵粉又會馬上破，反覆測試幾次就滿確定是麩質過敏了」，提到若要完全戒掉麩質，會有非常多東西不能吃，但為了改善過敏還是必須要忌口。

而花生、核桃、腰果等「堅果類」食品也是讓不少人過敏的元兇。雖然堅果中富含不飽和脂肪酸、蛋白質、膳食纖維，對人體健康頗有益處，但對於某些人而言，誤食堅果可能會造成「皮膚、呼吸道、消化道過敏」等症狀，相當難受。

這是由於人體的免疫系統會將堅果內的蛋白質視作入侵者而啟動保護機制，並釋放出「組織胺」等發炎物質、產生發炎反應，從而讓人體發生過敏症狀，因此民眾若對此類食品過敏，在選購商品時應多加注意其是否含有堅果類物質，避免誤食導致身體不適。

你也常常過敏卻不知道自己的過敏原來自何處嗎？下次若過敏再度發作，可以多多觀察飲食中是否含有上述網友熱議的易致敏食物，而若仍然無法找出過敏原，必要時也可就醫進行更深入的過敏原檢測，盡量避開過敏原、早日擺脫過敏導致的不適感！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「過敏食物」相關討論則數。觀測期間：2023/05/09~2023/08/08，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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