台灣六大離島成旅遊勝地！「這些」超熱門景點你去過了嗎？

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「離島旅遊」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的離島旅遊排行。

每年到了暑假總會爆發一波出遊熱潮，有人喜歡出國渡假，也有些人選擇在台灣當地遊玩，其中部分民眾更傾向前往「離島」旅遊，除了能夠體驗搭乘飛機與船隻帶來的「類出國感」，還能在島上享受水上活動的清涼快感，令人流連忘返。我們此次針對台灣離島的熱門度進行調查，快來看看最受歡迎的離島是哪一個吧！

「澎湖」花火節帶動觀光人潮 「金門」歷史文化豐富讓人回味無窮 ▲ 台灣TOP6離島旅遊 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月內網友針對「離島旅遊」相關話題的討論，發現「澎湖」為最受歡迎的離島旅遊地點。潘安邦的一曲「外婆的澎湖灣」當中提到黃昏、沙灘、海洋，讓許多人從小就對澎湖的風情心生嚮往，加上近年澎湖縣政府舉辦的「澎湖國際海上花火節」越來越盛大、表演節目也非常精彩，吸引大批遊客前往朝聖，觀光人次在2019年時甚至高達約42萬名。

而來到澎湖的民眾當然也必須把握機會，好好體驗澎湖的特色與美景，就有網友發問「澎湖有什麼好玩的嗎？」，吸引許多人紛紛留言「去海釣啊」、「仙人掌冰好吃」，也有人建議「先去水族館走走，再到各離島看看離島風景，最後再去玩水上活動」，推薦喜愛水域活動、陽光沙灘的民眾到澎湖可安排「跳島」的行程，享受在島上玩樂、賞景的時光。

此外，與廈門隔海相望的「金門」也受到不少民眾喜愛。有部落客就分享去金門遊玩的經驗，提到「來金門必點蚵仔煎」、「還有高粱嗆蟹，是用高粱酒生醃螃蟹，沒有任何腥味。

半透明狀的蟹肉，吃起來有點像果凍，很適合當下酒菜」，並補充「這裡的蚵仔煎不像本島的有一堆粉漿，而是滿滿的石蚵，非常鮮甜，配上酸甜醬料，真的很好吃」推薦民眾若來金門旅遊，絕不可以錯過當地豐富又具特色的美食；該部落客也走訪多個從前戰爭留下的遺跡、紀念館，像是「清金門鎮總兵署」、「古寧頭戰史館」，並點出這些景點都十分值得前往一探究竟。

而位於屏東縣的「小琉球」則是喜愛水上活動民眾的首選，海上獨木舟、浮潛等都是當地十分熱門的行程；許多想要體驗潛水的民眾會選擇到小琉球遊玩，討論區上也有人分享自己在小琉球的潛水經驗，提到「體驗潛水就是讓潛導教練帶著，一切都很安全的」、「連我不會游泳的人都敢下去了」，認為小琉球的潛水環境對無經驗的民眾來說也非常友善，鼓勵想嘗試的人體驗看看。

近年離島旅遊風氣興盛，各個離島地區也發展出屬於自己的觀光特色，若你今年暑假尚未出門旅遊，不妨安排幾天假期，並參考網友推薦的熱門行程景點，到離島留下一次美好的旅遊回憶吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「外島旅遊」相關討論則數。觀測期間：2023/05/11~2023/08/10，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論、Podcast評論（排除抽獎文）

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