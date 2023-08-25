蘇拉颱風明增強為中颱 最快這時發布海警影響台灣

中央氣象局今天傍晚針對雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市發布大雷雨訊息，預計持續到今天晚間。氣象局表示，蘇拉颱風今天下午已有增強趨勢，預計明天白天提前增強為中度颱風，有可能在周二、周三發布海上警報，周三、周四最靠近台灣，屆時會為東半部地區帶來較大雨勢，其他地區天氣也會較不穩定。

氣象局預報員曾昭誠指出，蘇拉颱風目前位於鵝鑾鼻東南方400公里海面上，仍為輕度颱風，近中心最大風速每秒28公尺已有增強，預估明天白天就有機會增強為中颱，下周日前會先朝南方前進，周一起北轉朝台灣接近，有可能在周二、周三發布海上警報，周三、周四最靠近台灣。

曾昭誠表示，下周一之前各地仍是多雲到晴天氣，要留意午後雷陣雨，尤其近山區會有較大雨勢，下周二颱風逐漸靠近，東半部地區開始有陣雨發生，西半部因東風過山沉降作用會明顯悶熱，東半部、南部及澎湖沿海地區要留意長浪。周三、周四東半部雨勢明顯加大，會有大雨等級降雨，其他地區天氣也可能較不穩定，仍有午後雷陣雨。