新北深坑增1本土登革熱 北市確診個案曾到石碇私人菜園

新北市深坑區新增1例本土登革熱病例，個案為一名56歲女性，經追蹤為近日台北市一名確診個案曾在石碇烏塗地區私人菜園有農作活動史。新北市衛生局在23日主動進行接觸者採檢後，今天檢驗確診。經疫調發現個案在19日曾出現後眼窩痛症狀，目前已康復。

新北市長侯友宜今天開跨局處會議，指示市府各局處與石碇區、深坑區公所合作進行各項防治作為控制疫情，針對石碇區風險菜園進行長效性藥物噴消，且要求菜農要清除孳生源與減量容器，並持續對風險菜園周邊進行擴大疫調與健康監測，同時在烏塗產業道路設立告示牌提醒民眾留意。