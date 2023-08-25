今年1至7月國道31件死亡事故 自撞暴增占35%

根據高速公路局統計，今年1至7月已發生31件國道死亡事故，其中11件為單車自撞事故，占35%，較往年明顯增加，其中有8件肇事車種為小型車，高公局分析，小型車重量較輕、操作較大型車靈敏，失控自撞情形更明顯，另外，大型車因車身較重、重心較高，自撞事故主要發生於彎道路段。

高公局表示，由於小型車操作較大型車靈敏，失控自撞情形更加明顯，也可能因重量較輕、易於操作，駕駛人常有不自覺超速傾向，或高速下操控動作過大導致失控，又或是分心而不慎自撞等情形。至於大型車自撞事故主要發生於彎道路段，主因車身較重、重心較高、操作較不靈敏，行經彎道若車速過快或貨物未捆紮牢固，易因離心力影響或重心改變而失控翻覆。

高公局指出，今年以來國道自撞事故明顯較去年佔比增加，去年約占整體A1事故約2成，今年已達3成5。2月13日晚間國3一輛小客車未注意前方路況，緊急閃避車輛時失控自撞外側護欄並翻覆，導致1名乘客死亡；4月6日凌晨國3一輛小客車操作不當自撞外側護欄並翻覆，駕駛死亡；5月19日凌晨國3一輛小客車變換車道不當自撞外側護欄、衝出邊坡並起火燃燒，駕駛死亡。