衛福部嚴查短期住院 癌症病友商保被打折：心情很低落

衛福部健保署近期嚴查「兩天一夜」健保住院，導致使用口服標靶、門診化療的癌症病患，因不符商業保險要有住院事實才能給付的條件，被迫中斷療程。此事在癌症病友圈已經炸鍋，病友紛紛出面表示，自己遇到無法申請商保給付、給付被打折，甚至傳出部分醫院早有風聲。因各醫院標準不一，也有病友被迫轉院。

乳癌病友張小姐接受本報採訪表示，自己已完成18次標靶治療療程中的7次，因不符健保資格，她須要自費用藥，每次出院都要繳交近5萬元治療費用，但過去是住在「健保病房」，能向商業保險申請給付。

今年3月初，她照例在北醫附醫住院治療，醫師查房時告訴她，這是最後一次，因應醫院政策，以後使用標靶藥物的癌症病友，被歸類為「非必要住院」，只能以「全自費」的方式，住在自費病房。沒有「健保病房住院事實」，讓她申請商保給付時受阻，上週才剛出院，同樣接近5萬的治療費用，商保僅願支付65％。

張小姐說，得知此後再也沒有健保病房可住那天，自己「心情非常低落」。院方的說法是，自己屬於「非必要住院」；個管師也說，台大、北榮等國內頂尖醫學中心，連化療都要自費住院，除非嚴重到需要輸血，或化療藥物要打二、三天以上，才能算是「必要住院」。

「為什麼對我來說的救命用藥，卻被政府認定是非必要治療？」張小姐語帶激動表示，自己是三陽性乳癌，轉移風險極高，總共要進行18次標靶藥物療程，花費超過50萬元台幣，實際上獲得商保全額理賠的只有7次，「病友沒錢治療才需要商保給付，保險業者可能是擔心有人濫用，才定下支付限制，但我們沒有、我們是按照醫師建議治療，也真的很需要救命藥。」

她也說，近期有位癌友，在醫師建議下說用雙標把藥物，因台大醫院已不讓接受標靶治療的病人著健保病房，只能被迫轉院至雙和醫院。這位病友曾致電健保署詢問，對方僅回，「能否住院是由醫師決定，健保署無權插手。」

張小姐是乳癌病友社群「花漾女孩GOGOGO」的成員。據悉該病友社群已經炸鍋，癌友也湧入創辦人、台灣年輕病友協會理事長潘怡伶的臉書留言。有癌友表示，自己不論健保住院、自費住院都被認定是非必要住院而拒賠；也有病人上訴到金融消費評議中心，打了半年官司卻敗訴；有人說，根本問題出在商業保險的理賠方式。甚至有病友直言，現況若不改變，是逼病友走上街頭抗議。