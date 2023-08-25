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商保補健保灰色地帶難解？健保署前署長李伯璋這樣看

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
台北醫學大學公共衛生學院講座教授李伯璋表示，民眾部分醫療需求耗費金額高，而健保因爲財務考量再給付上也限制。本報資料照片
台北醫學大學公共衛生學院講座教授李伯璋表示，民眾部分醫療需求耗費金額高，而健保因爲財務考量再給付上也限制。本報資料照片

癌友自費使用癌藥，卻被要求不能以健保身份住院而無法申請商業保險給付，導致高額救命藥物變成沉重負擔，引起外界關注。台北醫學大學公共衛生學院講座教授、健保署前署長伯璋指出，健保在財務上固然有壓力，因此透過商保補位健保是增加民眾保障的方式，在保單挑選上民眾也可多加留心。

健保署近年積極推動「商保補健保」希望民眾透過投保實支實付型住院醫療險，或選擇癌症健康險、癌症特定治療費用健康保險（癌藥保單），當不符合健保給付資格須自費用藥時，可透過商業健康保險轉嫁高額醫療費用。

近日卻有癌友在臉書反映收到醫院息通知「健保署近日盤查癌症病人兩天一夜以健保身份住院，開立自費癌症用藥的情形。經查個案的健保住院費用恐遭健保署核刪給付，並由醫師支付還款予健保署。即日起，自費用藥住院需以自費身份，無法使用健保。」造成不少癌友擔憂，若改以自費身分住院，保險公司就不會理賠癌症用藥了。

李伯璋表示，健保確實有財務吃緊的問題，而商業保險在商言商，民眾不可帶病投保，若有需要使用藥物健保尚未給付，而食藥署已經通過的時就可以透過商保減少民眾負擔。他舉例，假設癌藥的藥品仿單可治療18歲以上民眾，但是健保限制45歲以上才可給付，商保就可以補位18歲至45歲的治療需求。

李伯璋說，有些藥品在健保共擬會議上對於是否納入健保給付一直延後，就是考量財務衝擊的問題。如果健保健保財務健全、可以滿足病人需求，則就可以病人不需要額外買保險為目標，商保就可把主力放在其他目標，但現在仍無法達成這個目標。

李伯璋說，有些傳統醫療險保單是以以手術或住院為前題，但因為時空轉變很多手術已無需住院，導致這類保單的被保險人只好要求醫生讓他住院，才能得到商保理賠，因而造成灰色地帶。

「隨著醫療發展進步，部份這類保險單就比較無法滿足醫學進步的需求。」李伯璋說，現在已經有部分新型態醫療險明示標靶藥物可以理賠、沒有要住院的規定，如富邦產物的愛藥即時及富邦人壽的CLO。

健保 保險 李伯璋

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