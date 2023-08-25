中秋、國慶連假僅隔5天 國道交通管制措施出爐

今年中秋節連假（9月29日至10月1日）與國慶日連假（10月7日至10日）僅相隔5天，高速公路局表示，兩連假國道交通量預估最高為123百萬車公里，首日南向車流為平日1.6倍，由於兩假期間隔較近，車潮可能相互影響，針對易壅塞路段實施匝道封閉、高乘載等管制措施。

高公局預估，今年中秋節連假交通量最高為123百萬車公里，國慶連假為120百萬車公里，兩連假首日南向交通量皆可達70百萬車公里，為平日1.6倍，初判中秋節連假主要為返鄉及旅遊旅次，國慶日連假主要則為休閒旅遊旅次。由於兩連假間隔僅5天，若前者未受天氣影響民眾出遊意願，預估後者出遊旅次可望下降。

高公局表示，因應連假易壅塞時段路段，研擬相關交通疏導措施，匝道封閉的部分，中秋連假於9月29日5至12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。9月30日5至12時封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口。9月30日至10月1日每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

國慶連假於10月7日5至12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。10月8日5至12時封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口。10月9日至10日每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

高乘載管制部分，中秋連假實施時段路段為9月29日6至12時國1內湖至頭份及國3木柵至香山，各交流道南向入口匝道；9月30日至10月1日每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道入口匝道。國慶連假實施時段路段為10月7日6至12時國1內湖至頭份，及國3木柵至香山各交流道南向入口匝道；10月8日至10日每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道入口匝道。

高公局也說，中秋及國慶連假期間採單一費率收費，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費，每日0至5時國道全線暫停收費。此外，除現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

高公局表示，連假期間為分散國道車潮，國5頭城往坪林地區建議改走台9；國1、國3新竹往返台南地區建議改走台61；國6南投往返台中地區建議改走台63；國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統建議改走台74接國4。