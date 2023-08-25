環境部公布國家溫排清冊 2021上升2022估下降3.3%

環境部今天公布國家溫室氣體排放清冊，我國淨溫室氣體排放量從2007年排放峰值後逐步下降至2020年，2021年因疫情趨緩經濟復甦帶動用電成長致使碳排增加，呈單一年度上升（較2020年增加4.56%）；2022年推估排放量，會比2021年減少3.3%，低於基準年2005年排放量。

環境部表示，聯合國氣候變化綱要公約要求附件一締約方每年提報國家溫室氣體清册，我國雖非締約方，但從2015年起均依循聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)國家溫室氣體清冊指南進行統計，今年已更新至2021年排放統計。

環境部表示，依照IPCC清冊指南，統計結果包括總溫室氣體排放量（不包括土地利用、土地利用變化及林業）、淨溫室氣體排放量、能源、工業製程及產品使用、農業、土地利用、土地利用變化及林業、廢棄物等部門別統計。

環境部說，2021年我國總溫室氣體排放量297百萬公噸二氧化碳當量(MtCO2e)，淨溫室氣體排放量275 MtCO2e。整體溫室氣體排放趨勢顯示，我國排放峰值為2007年淨排放量279.6 MtCO2e，2020年下降至263.2 MtCO2e，2021年淨排放量較2020年增加4.56%，主要來自能源產業及製造業，在疫後經濟復甦下，全國電力需求增加4.4%，連帶影響電力排碳係數上升至0.509 kgCO2/度，造成溫室氣體排放量增加。

環境部說，依據國際能源總署「燃料燃燒二氧化碳排放量」報告顯示，2021年因疫情趨緩，經濟復甦，全球能源相關二氧化碳排放反彈，較2020年成長6%，我國2021年燃料燃燒溫室氣體排放增加3.7%，相對較低；2021年經濟成長率相較2020年成長6.5%，比對歐美等先進國家同期經濟成長率大多低於我國，但其燃料燃燒溫室氣體增加率均高於我國。此外，我國碳排放密集度（即每單位GDP之二氧化碳排放量）自2003年起逐年減少，認為我國近年推動低碳轉型已有成效。