北市公車、捷運量因TPASS增逾20% 研考會批：言過其實

台北市長蔣萬安上午參加北市交通會報，針對北市議員指今年上半年，交通事故死亡人數較去年同期增加，蔣萬安指出，要求相關單位，立刻加強標線及宣導放慢車速。交工處反映將加強標線清晰度、增加路標，讓駕駛者知道前面有彎道，教育局也表示，會向大專院校及高中職加強宣導行車速度管理。

另外，市府交通局、捷運公司也報告公共運輸定期票TPASS推動情形，其中對於公車、捷運運量及YouBike租借次數較去年同期成長20%以上，但研考會主委俞振華認為，成長20%，認為這呈現是言過其實，一定有人因為月票搭乘公共運輸，但目前北捷跟雙北公車都沒達到疫情前的運量。

俞振華認為，要比較的基準應該這幾個月慢慢提升，跟疫情前標準還要高，才可以說有達到成效，不然跟去年相比，成長20%，並不見得是月票功勞，YouBike量的增加，跟站點增加有很大關係，但月票短期帶來20%，這樣的推論比較不好，希望未來看到實際真正成長，跟疫情前相比較精準。

據統計，北市112年1至7月，發生A1、A2類交通事故，也就是人員當場或24小時內或超過24小時的死亡交通事故，共計45人、若與去年死傷人數降低5%為目標值相較之下，死亡人數增加9人。有市議員批評，上半年數據比去年同期還多，不減反增，可見蔣萬安無法對症下藥。

蔣萬安表示，今年年初交通意外死亡人數偏高，他也特別要求相關局處、警察局各分局，進行統計並提出防治措施，所以今年7月份傷亡人數就大幅下降，不過市府仍然會持續努力，全力守護市民朋友用路安全。

另外，死亡車禍車種，以機車20人最多、行人19人次之，機車20人中，屬18至25歲年輕機車族群有3人，其中大學生2人、高中生1人。蔣萬安也在會議中指示，要求相關單位，立刻加強標線及宣導放慢車速。

交大指出，大學生車禍，一件因未注意車前狀況，研判是速度過快，下橋因路形影響 ，雖然光線明亮，但標示沒有 提醒應做反映，以後撞到路緣石，知道是大學生後，已即刻轉達給各大專院校和各級學校 ，騎乘機車務必注意速度。

交工處長劉瑞麟表示，經現場勘查後，因案發時車子速度快，研議用標識方式來降低速度，因為機車發現速度過快要轉向時，機車可能會轉不過去，不能急彎，將增加加強清淅度和輔助標誌。