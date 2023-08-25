嬰幼兒食品業者反映找不到合格米原料 農糧署：來找我

近期嬰幼兒食品業者反映，不容易取得製作米餅用的合格原料米，衛福部食藥署日前發文表示，米原料由農業部主管；農業部說，業者找不到米原料，可以來找農糧署，由農糧署協助媒合，三年前發生米餅重金屬鎘超標事件後，就媒合米餅業者與稻米產區契作，至今生產沒有發現問題。

農業粉專「Lin bay 好油」版主林裕紘貼出食藥署日前發出的公文，回覆嬰幼兒食品業者找不到合格的米原料問題，食藥署說是農業部權責，農業部說，嬰幼兒食品本來就應該比較嚴格的管理，所以廠商要做好自主管理，找適合的廠商，可以去產銷履歷資訊網、有機農業資訊網找廠商，做好原料控管，確保食品安全。

農業部農糧署今天舉行2023年「精饌米獎」頒獎典禮，農糧署長胡忠一說，兩三年前已經吵過的議題，現在現在再把它拿出來，「我覺得好笑」，衛福部公告食米，一般成人的標準是無機砷0.2ppm、鎘的含量不得超過0.4ppm；對嬰兒在無機砷不得超過0.1ppm、鎘不得超過0.04ppm，當時就配合衛福部的相關規定，只要食品業者找不到原料供應廠商，可以找農糧署，會協助媒合。

胡忠一表示，一般都會請業者選購有機或產銷履歷業者，直接與這些業者契作，契作後，要製作成嬰兒米餅、食品，要逐批檢驗，部論是無機砷或鎘，嬰兒標準比較高；過去媒合好幾家，宜蘭地區就媒合好幾家嬰兒食品加工廠，就媒合宜蘭三星鄉有機米產銷班第一班，就供應很多有機米，也是禾鴨米，逐批檢驗都通過標準，如果找不到原料的業者，農糧署可以幫忙媒合；過去兩三年發生的事情，現在拿出來講。

而食藥署接受業者反映陳情，在8月21日發的公文，並非是兩三年前的事情；胡忠一說他不知道，但是業者若找不到合格的稻米原料，可以找農糧署，農糧署會幫忙媒合。