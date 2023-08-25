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馬拉松老手突跑不動還肺氣腫 醫師揭露1壞習慣惹禍

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
抽菸對身體危害多，及時固定運動健身，仍難抵香菸危害。圖／南投醫院提供
抽菸對身體危害多，及時固定運動健身，仍難抵香菸危害。圖／南投醫院提供

南投縣許姓男子是馬拉松男，固定跑步、運動，未料去年發現跑步累的喘噓噓，甚至出現氣胸，醫院發現他是20年老菸槍，雖然固定運動，但長期下來肺受不了，出現肺氣腫。南投醫院安排胸腔鏡肺楔狀切除手術，許男也下定決心戒菸，終於告別吸菸危害。

許姓男子每天至少抽一般菸，已經20多年，但他固定運動、慢跑，健康一直沒問題，他以為只要固定運動，就沒有吸菸危害。去年他在跑步時，發現原本步伐輕鬆、呼吸順暢，卻逐漸變得腳步沉重，甚至跑一段路就氣喘吁吁、呼吸困難，他才驚覺健康亮紅燈。

他到醫院檢查，發現是抽菸惹禍，許男嘗試戒菸，但靠自身意志力實在難以克服菸癮，加上戒菸過程出現食慾改變、情緒煩躁情形，戒菸失敗。

南投醫院家醫科主任莊家銘說，許男於去年底在短短數日氣胸復發了兩次，緊急送醫經評估後，趕緊進行胸腔鏡肺楔狀切除手術，才恢復順暢呼吸。

許男表示，當初看見肺氣腫的照片，實在不敢相信自己的肺腫成這麼誇張，他嚇得決心戒菸，至今已經快一年沒有再碰菸了，除了省錢守住荷包外，健康問題也明顯改善許多，終於可以繼續跑馬拉松運動。

莊家銘說，香菸中的尼古丁等物質會加速動脈硬化，讓血管缺乏彈性，使血液變得濃稠，且會增加家人罹患肺癌、中風及心臟病的風險，吸菸危害多不可不慎；戒菸可以預防心血管疾病、呼吸道疾病與癌症。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

戒菸 運動 馬拉松

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