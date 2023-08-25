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蘇拉颱風不排除登陸 粉專點名4縣市先做好防颱準備

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今年第9號颱風蘇拉目前位於恆春東南東方430公里海面上，下周可能影響台灣。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
今年第9號颱風蘇拉目前位於恆春東南東方430公里海面上，下周可能影響台灣。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

今年第9號颱風蘇拉目前位於恆春東南東方430公里海面上，下周可能影響台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，蘇拉颱風強度逐漸增強，將在高海水熱焓量區域轉圈，整體環境良好，巔峰強度至少可達中度颱風上限，甚至挑戰強颱。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周一日本南方太平洋高壓重新建立、西伸增強，重新接手蘇拉導引力量，往台灣東部海域前進。高壓強弱決定偏西的幅度，高壓愈強，往西的角度愈大。󠀠

蘇拉颱風有無侵台可能？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周三、周四高機率穿越台灣，因高壓有減弱趨勢，影響時間有機會延長到周五。󠀠

不過，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，路徑仍有調整空間，周日或下周一將初步明朗，下周三至周六如有安排重要活動，多注意颱風動態。花蓮台東宜蘭南投山區先做好防颱準備。

颱風 台東 花蓮 南投 宜蘭

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