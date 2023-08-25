蘇拉颱風不排除登陸 粉專點名4縣市先做好防颱準備

儘管生老病死是每個人的必經之路，但有醫師分享，先前一名15歲的孩子，人在被急救的當下，向醫護討了紙筆，用盡全力寫下4個字，表達對父母的感謝與道別，仍令在場的醫生直呼相當不捨。

2023-08-25 10:35