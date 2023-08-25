高溫續創新高熱傷害多 時力提保障勞工「退避權」避險

時代力量立法院黨團今立法院舉行記者會表示，今年7月出現人類紀錄史上最高地球平均溫度，熱傷害事件不斷，支持制定高溫假，當溫度達一定標準時，勞工應有退避權，可暫時免於出勤。時力立委邱顯智表示，退避權不僅是為了健康，更是為了避險，第一線勞工在高溫環境熱中暑是會致命的，自己就遇過類似案例。

邱顯智表示，國際勞工組織（ILO）估計，未來極端高溫的天氣恐讓人們無法在白天工作，將導致勞動力損失，據氣象資料，台灣增溫數字比全球上升更快，現高溫警報連發，而全台因熱急症就醫的民眾次數，今年7月已暴增至 875人，是前年同期數字的兩倍以上。

邱顯智指出，顯示氣候變遷及高溫工作問題對勞工健康衝擊，因應刻不容緩，現在若雇主未提供勞工必要措施預防高溫危害，雖然現行「職安法」已訂有相關裁罰，但去年政府實施戶外熱危害預防勞檢計9619場，有高達三分之一以上事業單位違反規定，但其中只有3家遭裁罰。

邱顯智說，絕大多數檢查仍以限期改善為主，他主張政府對於違規業者的限期改善應要有落日條款，加強課予雇主保護勞工的責任，並強化複檢次數。

此外，邱顯智也提到，現行高溫勞檢只是以室外為主，室內許多勞工面臨高溫工作，無通風也無降溫設備，現行法規卻都沒明確規範，時力認為應參考「職安法18」條，溫度高到某程度，勞工可暫時免於出勤，之後再回到崗位，「退避權」是勞工權益，或必須出勤時應提出高溫津貼的補償。

中華快遞企業工會理事郭勵治舉自身經驗表示，快遞從業人員多數都是使用自己的機車在戶外工作，紫外線最強、氣溫最高的時段從早上11點至下午1點間，且中華快遞客戶是銀行端，導致勞工需不斷從戶外進出銀行，加上銀行冷氣較強，在不斷地冷熱交替下，就很容易產生頭痛、中暑或其他熱傷害。

台灣鐵路產業工會秘書長朱智宇也以機務人員為例說，因維修火車時常需在機廠內進行焊接、設備維修更換，廠內 30多度以上的工作環境，僅靠著工業電扇作為通風設備，十分悶熱不適，也曾出現中暑等熱傷害。

其惡劣工作環境成為台鐵機務人力流動率高原因之一，三年已有近300人離職，為台鐵離職人數最高的職種，直接衝擊交通運輸安全及量能。

邱顯智指出，改善工作現場高溫防護，以及問度飆升下避免熱傷害的彈性，都是勞工最基本、卑微的要求，現在歐美各國也都開始研擬高溫影響評估，時力每年夏季都倡議，訂定高溫退避及勞工保護制度勢在必行。