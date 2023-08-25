彰化1671人通報放無薪假 腳踏車、鞋業衝擊最大

製造業景氣遲未復甦，全台無薪假人數破萬人，彰化縣傳產製造業多，本月統計共有124家、1671人被通報放無薪假，今年以來呈現增加趨勢；不過疫情期間勞動部提出紓困計畫，讓執行減班休息的業者較有意願通報，但現在沒有誘因，縣府推估放無薪假的黑數可能更多；縣府勞工處長何俊昇說，縣內腳踏車零組件、鞋業衝擊較大。

何俊昇說，減班休息須經過勞資雙方合意才成立，但不管減多少，勞方給的薪資仍不能低於基本工資，事業單位減少工時最長一次只能申請3個月，現在提出減班休息的公司大都較有制度，也有上市公司。

公司減班休息也衍伸勞資糾紛，像是有資方與勞工協議減班休息工作時數，但實際工作時數超過協議時數，何俊昇表示，若工作時間超過當初減班休息協議的時數，必須同樣給勞工加班費。

有業者指出，全球通膨居高不下，消費者荷包大縮水，尤其像是腳踏車最大市場集中在歐美，現在消費力下降，加上疫情期間庫存量大，終端零售商的庫存塞爆，現在接單只剩一成。也有放無薪假業者說，景氣去年就不好，這段時間是將原本外包的單收回自己做才苦撐到現在。

也有鞋業表示，2024年巴黎舉辦奧運會，原以為產業可逐漸活絡，今年接單明年出貨，但到現在也沒有明顯的訂單，只能寄望明年初急單可轉為大單，若烏俄戰爭趨緩應該就有希望。