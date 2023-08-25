這舉動扼殺商保補位空間 病團：保單支付應跟上時代

衛福部健保署提倡「商保補位健保」多年，昨卻傳出健保署要求各醫院，不得讓使用標靶藥物等口服癌症新藥的病人使用健保病房，癌症病友無法符合「實支實付」保單「要住院才能給付」的要求，被迫中斷治療。病友團體表示，癌症藥品推陳出新，保單支付應跟上時代，否則是變相懲罰癌症病人。

癌症希望基金會董事長王正旭說，癌症治療推陳出新，許多藥物不必住院也能治療，保單支付應跟上時代，否則根本是變相懲罰病友，導致病友無法用藥、相當可惜；醫師也為協助病友順利治療，做出非必要的住院安排，陷於道德風險中。要從根本解決癌症病人請領商業保險的問題，應由主管機關金管會出面，要求保險公司考量醫學進步，實支實付的給付也要與時俱進，不宜再強制要求病友住院。

他指出，少數病人繳交較高的保險費用，即使被要求不得入住健保病房，也能藉商保先入住自費病房，再獲得用藥給付；但多數病人仍受限必須住院才能給付的規定，每月動輒十多萬的標靶治療費用，若沒有商保一般民眾難以支應。

保單支付方式的改革，能讓未來病友受益，但現在已罹癌的病人，仍受限已簽訂的合約內容，必須住院才能獲得給付。王正旭說，針對這群病人，應由衛福部、醫療端專家及金管會等，研擬合適的方式，讓病患能夠維持治療，不要讓病患權利因保險公司對保單內容的執著而受損。

他表示，新冠疫情期間，住院感染風險上升，金管會就曾出面協助，要保險公司通融，醫師視患者病情需要，在診斷書中陳述「門診治療是同住院」時，也可申請商保給付。

王正旭說，過去健保署基於實際照護需求，並未積極查處醫師安排癌症病人住院用藥的情況，但基金會也曾接獲病友反應，因保險需求希望醫師安排住院，醫師卻因考量相關規定表示無法安排；此次健保署函示要求後，臨床醫師即使知悉病人需求，恐會更不敢讓病人住院。

另外，王正旭也說，癌友為申請商保給付而要求住院雖不得已，但這會造成排擠效應，疫後護理人力缺工嚴重，許多醫院病床無法全開，病情不需住院的癌症病友為申請保單住院，恐造成真正需要病床的患者反而無法入院。