蘇拉颱風不排除強襲「通過台灣」 氣象局：下周這兩天影響最劇

蘇拉颱風下周有可能影響台灣天氣。中央氣象局預報員劉宇其說，蘇拉颱風下周二稍微往台灣靠近，預計下周三、周四很有可能影響台灣，「一部分路徑往台灣方向更為靠近，甚至通過台灣上空」，不排除下周二有發布颱風警報的機會。

劉宇其說，蘇拉颱風到台灣東南方400多公里海面上，目前還是輕度颱風，未來會持續增強。不過，這個颱風周末到下周一會稍微遠離台灣一些，下周二才會稍微往台灣靠近，預計下周三、周四這個颱風很有可能影響台灣，提醒民眾要特別注意這個颱風的動態。

台灣目前雲量比較少，劉宇其說，颱風北側因為偏東風的關係，今天已經開始有些水氣接近台灣。東部外海會開始有水氣移進來，因此東半部今天會有些間歇性陣雨，其中在綠島和蘭嶼的水氣比較多，凌晨已經有大雨發生，還是要持續留意。

今天降雨還是以午後雷陣雨為主，劉宇其說，除了東半部斷斷續續有些降雨，中午過後整個山區、包括中南部都會有明顯的雷陣雨發展起來，尤其山區有局部大雨發生機會。這樣的狀況到入夜之後明顯趨緩，但是在山區雨勢可能持續到晚上之後。

另外，劉宇其表示，中北部沿海預計明天有零碎的水氣，也可能有短暫陣雨的機會出現。今天至下周一是典型的夏季天氣型態，午後雷陣雨必須注意。

颱風動態，劉宇其說，目前蘇拉颱風在台灣東南方的位置，其實離台灣相當接近，但明天至周日先往呂宋島，也就是菲律賓東方海面南下，因此會稍微遠離台灣一些，一直到下周一颱風才會又逐漸朝西北方向過來。預計下周三已經來到台灣東南方大概不遠的位置，不排除下周三、周四往西北更靠近台灣一些，預計台灣外圍環流、甚至颱風本身下周三至周四會造成影響。

針對哪些地方影響最劇，劉宇其說，變數還是相當大。下周二朝台灣接近，下周三比較接近台灣。可能性的颱風路徑，氣象局蒐集的資料顯示，有些距離台灣偏東比較遙遠；一部分路徑往台灣方向更為靠近，甚至通過台灣上空；但是也有資料顯示颱風可能比較偏南的方向通過。

劉宇其說，無論哪種路徑，預計下周三、下周四影響台灣最大的時候。

未來一周降雨趨勢，他說，可以分為三個階段，周五至下周一還不用擔心颱風的影響，主要留意午後雷雨，尤其山區可能有局部大雨出現。

劉宇其表示，下周二颱風開始往台灣靠近，水氣開始增加，降雨以迎風面的東半部為主，西半部還是有午後雷陣雨；由於西半部是背風面，西半部可能晴朗甚至有些炎熱；各沿海的海況變得非常差，海邊活動要注意安全。

到了下周三之後就要留意颱風的最新動態。劉宇其說，目前來看，颱風會往台灣東南方靠近，因此東半部降雨會比較明顯，開始有局部性大雨出現。下周四就要注意颱風是否更進一步接近台灣，如果更為接近，其實各地天氣相當不好。

至於路徑偏北或偏南對台灣的影響，他說，以登陸來說，距離台灣最為接近，對全台灣的影響相對大。目前也有些狀況認為路徑偏南通過呂宋島至巴士海峽，由於這樣的路徑距離台灣不算遠，尤其迎風面的東半部的降雨可能還是比較明顯，其他地方天氣也不穩定。路徑不同，影響台灣的程度不同。

是否預計要發布颱風警報，劉宇其說，依照目前路徑來看，非常有機會會接近台灣，也可能比較遠離一點，目前是不一定會發布海上或陸上颱風警報，但按照目前路徑，不排除下周二有發布颱風警報的機會。但時間點變數還很大，要持續留意。

劉宇其表示，颱風的路徑在接近台灣的時候，不確定因素相當大，包括它從什麼方向接近台灣，或是它接近台灣的時候快速通過或靠近台灣時速度緩慢，都還是不確定的狀態。如果靠近台灣的時候速度減慢，影響台灣的時間就會拉長。

氣象局蒐集的可能性的颱風路徑資料顯示，有些距離台灣偏東比較遙遠；一部分路徑往台灣方向更為靠近，甚至通過台灣上空；但是也有資料顯示颱風可能比較偏南的方向通過。圖／氣象局提供