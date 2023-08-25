夏天冷氣是唯一？台電2招教你省錢又涼爽 空氣也能更清新

炎炎夏日，冷氣、電風扇是不少家庭中必備的消暑家電，但又怕開太久荷包會大失血，到底有什麼方法可以省錢又涼爽？《台電電力粉絲團》在臉書就教大家2招撇步，讓民眾可以省荷包又涼爽過夏天。

首先第一招就是「開窗通風」，粉絲團小編表示當室內溫度高於室外，只要打開窗戶讓空氣對流，除了可以讓室內空氣更清新，也會讓室內降溫更涼。第二招是「優先使用電風扇/循環扇」，小編說當天氣不像盛夏那樣的酷熱，只是有點悶、有點熱的時候，除了打開窗戶，還可以加上電風扇或循環扇，不僅涼爽還能省電。

要是用了這兩招還是很熱，真的想開冷氣的話，小編也提醒2要點，「冷氣+循環扇/電風扇」、「溫度設定26-28度」，這樣才能吹得舒爽，還能省電省荷包。