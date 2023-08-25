氣象粉專：蘇拉颱風走法 對台灣非常不友善

目前雙颱共存，包括距台灣較近的蘇拉及距台灣較遠的丹瑞。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」上午指出，目前正在打轉的蘇拉颱風影響機率增，後期路徑多變，若以目前的走法，對台灣非常不友善，下周三到下周六如有安排重要活動，要開始想想預備方案了。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，根據最新歐洲模式資料，大部分系集成員路徑預測穿越台灣，少部分通過台灣北方或南方，表示蘇拉颱風侵襲台灣的機率持續上升。

󠀠󠀠󠀠氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，若以目前的走法對台灣非常不友善，而且抵達台灣上空時，可能會遇到北方槽線東移、高壓斷裂、後面颱風緊追（不是丹瑞），使得在台灣附近明顯慢了下來，影響時間除了下周四(31日)，可能再延長到下周五及下周六。

󠀠且如果此時導引氣流薄弱，蘇拉很容易跟台灣地形產生互動，而出現不規則的走法，會是相當複雜的局面，且戰且走。目前還無法定論，預報還會持續調整。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，下周三到下周六如安排重要活動，要開始想想預備方案。