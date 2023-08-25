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健保核刪自費癌藥患者住健保床 乳癌權威陳訓徹：不解

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
醫院要求自費使用癌藥癌友需自費住院，如此藥費恐無法申請實支實付醫療險，經濟負擔無疑大增。圖／取自全癌連臉書
醫院要求自費使用癌藥癌友需自費住院，如此藥費恐無法申請實支實付醫療險，經濟負擔無疑大增。圖／取自全癌連臉書

台灣全癌症病友連線於臉書專頁貼出病友「求救」訊息，一位病友目前接受自費治療，但收到來自醫院的訊息：「由於健保署近日盤查癌症病人兩天一夜以健保身份住院，開立自費癌症用藥的情形。經查個案的健保住院費用恐遭健保署核刪給付，並由醫師支付還款予健保署。即日起，自費用藥住院需以自費身份，無法使用健保。」這位病友向全癌連反映，他若改以自費身分住院，保險公司就不會理賠癌症用藥了。

台灣乳房腫瘤手術暨重建醫學會創會理事長陳訓徹說，長庚醫院近一個月確實要求醫師，如果自費使用癌藥，得自費住院，不得再住健保床，否則健保署會要求說明。

「哎，搞不懂為什麼會這樣」陳訓徹表示，癌症新藥愈來愈貴，多數新藥未納入健保，民眾自費使用，每個月10幾萬的藥費，有些患者明明有保商保，但礙於現行商保幾乎不給付自費項目，僅理賠已經納入健保的品項，有保商業保險的患者，面對高價救命藥費也只能乾瞪眼。  

為幫患者減少經濟負擔，多數醫院會協助使用自費使用高價癌症用藥，協助安排一到二天住院，幫助他們符合商保資格，補貼高價自費用藥的負擔，陳訓徹說，這樣的方式長年以來健保署與商保業者都沒有說破，用行動支持患者續命。但是健保署現在卻要查，為什麼自費使用癌藥，且患者住一到兩天醫院的情形，如果無法說明原因，醫院就得全數吃下讓患者住院的費用。  

他說，健保署開放部分負擔，以每次自費要價20多萬的達文西手術為例，健保署也有給付部分，但很多癌友使用的癌藥新藥，都已經是最後一線「救命藥」，健保署不但沒有給付部分，還要砍掉醫院協助他們申請商保的機會，住一天健保床「健保署僅支出1000到2000元，但患者可以申請到全額的商保」。

陳訓徹說，健保署既然倡議在高藥價的年代，用「商保補健保」，實質行為上卻核刪醫界幫忙患者用商保補健保。  

陳訓徹不解，癌症病友已經拿出所有的費用，使用可以延長他們壽命的藥物，臨床上既沒有濫用，患者也是求一線生機，健保署本該協助他們部分負擔，如今健保署什麼都沒有，醫院安排他們住一到二天的院，幫忙他們申請商業保險也要阻斷。  

陳訓徹說，即使患者是使用口服藥劑，看似沒有住院的必要，但有些藥物仍需要觀察至少一天，如暈眩、嘔吐等嚴重副作用，都可能影響患者的健康。

健保 患者 癌症

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