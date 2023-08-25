癌友憂健保此舉恐阻斷商保請領 石崇良掛保證暫不影響

癌友自費使用癌藥，卻被要求不能以健保身份住院而無法申請商業保險給付，導致癌友恐怕無法負擔高額救命藥物的沉重負擔。衛福部健保署長石崇良表示，「現階段暫時不會要求一定不可以住院」，商業保險減輕醫療負擔原本是好事，但應該是根據病情需要而住院。

由於台灣全癌症病友連線在臉書專頁貼出，一名自費治療病友的「求救」訊息，該病友收到醫院息通知「健保署近日盤查癌症病人兩天一夜以健保身份住院，開立自費癌症用藥的情形。經查個案的健保住院費用恐遭健保署核刪給付，並由醫師支付還款予健保署。即日起，自費用藥住院需以自費身份，無法使用健保」。

該名病友向全癌連反映狀況，他擔心若改以自費身分住院，保險公司就不會理賠癌症用藥了。以乳癌患者的自費口服標靶藥物為例，透過每月住院1天，申請私人醫療險實支實付，以繳付1個月6萬多元的口服標靶藥物費用，但若是無法透過住院實支實付，剩下療程費用總計恐怕高達90萬元。

「此舉凸顯商業保險不合時宜的狀況」，石崇良說，透過商業保險要減輕民眾醫療負擔本來是好的事情，但是不應該一定要透過住院來給付，否則喪失原先美意。民眾已經買了保險卻不好用，不需要住院者卻要透過住院來請領保險，商保補健保在這部分確實有些問題要處理。

石崇良指出，健保署對於輕症住院一直有監測，而這一次發現問題與商業保險有關。有些病人其實不需要住院，但是為了請領保險，醫院也通融病人讓其用健保身份住院以申請保險。

石崇良表示，健保署了解癌友狀況，也知道藥物昂貴有經濟壓力。現階段暫時不會強制清查或要求一定不可以住院。健保署已經著手彙整資料並找癌友團體導論，今年底前會主動找保險局、金管會等保險主管機關討論，希望與保險業者好好溝通，找出合理處理方式，才能讓病房跟健保資源永續。

石崇良日前在研討會也點出商保補健保的障礙，他當時表示，不少保險只針對住院給付、門診並不給付，也就是「保大不保小」。然而現在治療轉向多是以「不住院」處理，例如不少癌症標靶藥物都是口服藥，原本病患期待保險是在罹癌時有醫療險給付，但卻沒辦法支應，甚至病人還要去拜託醫師想要住院，因此產生問題，不少人有醫療險、商業保險而無法申請，因此要先破除障礙。