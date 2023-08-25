15歲孩子臨終前「討紙筆」留下4字 醫憶動人時刻：相當不捨

儘管生老病死是每個人的必經之路，但有醫師分享，先前一名15歲的孩子，人在被急救的當下，向醫護討了紙筆，用盡全力寫下4個字，表達對父母的感謝與道別，令在場的醫生直呼相當不捨。

亞東重症加護醫師許富舜在《健康2.0》節目中分享在加護病房遇到的事情。一名15歲孩子因紅斑性免疫性疾病心肺衰竭被送到加護病房，在急救時他看到有淚由孩子的眼角滑出、並向醫護抬手示意想要紙筆寫字，疑似有什麼話想要說，便請人拿了紙筆放到孩子的手中。

患者一邊接受急救，一邊奮力寫下「謝謝」兩字，許富舜透露「第二個謝字就寫不清楚了」，期間他一度想停下來讓孩子寫清楚，但只要他一停下心跳就會跟著停止，只見孩子仍緊握紙筆，他只好繼續急救，最終看見孩子慢慢寫下「再見」兩字。

這場急救約持續2小時，最後孩子與母親說了「再見」後才離世。許富舜表示，每當想起該名病人臨終前的舉動，就會覺得「真的很感人，非常不捨」，看著孩子起初眼睛還能轉動，到後來連這樣的力氣也沒了，讓許富舜感嘆「小孩對父母的愛也是非常堅毅的」。