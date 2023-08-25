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薛瑞元提護理師缺工2原因 他批不是事實：打模糊仗

聯合新聞網／ 綜合報導
護理人員缺工。示意圖／ingimage
護理人員缺工。示意圖／ingimage

護理人員大缺工，部分醫院有病床卻只能關床，衛福部薛瑞元表示，因為醫院評鑑導致部分醫院重新盤點人力，加上疫情結束不少護理人員想休息，才導致人力不足，另護理人員考試快要放榜，下個月就會補充一批人力。臉書粉專「護理師叔叔」卻砲轟，新人考進需要時間訓練，薛所提出的「原因」根本不是事實。

護理師叔叔發文表示，薛瑞元提出的「從業人員波動是季節性問題，今年特別嚴重」並不合理，他指出，台灣執業率只有六成，反觀美國、加拿大、日本執業率卻有八成，「難道是季節較熱所以才害台灣執業率六成不等？人家因為比較冷都能有八成？」

雖然薛瑞元聲稱「今年缺工情形比較嚴重」，但護理師叔叔表示，長年以來都存在缺工問題，執業率多只有不到六成，薛所提出的兩個缺工原因，也只是打模糊仗。

護理師叔叔說，醫院評鑑不會導致人力盤點，沒有評鑑的時期，醫院也不可能浮報，評鑑也不會是離職原因，追根究底，就是因為護理工作太辛苦、回報不成正比，護理人員不甘被壓榨，才會離職。

而「疫情結束想休息」的說法，也被護理師叔叔狠酸，他說，一般人想休息不是離職，應該是請特休放假，至於為什麼護理師必須離職休息，是因為一個月只能休6、7天，而且還要調班，收假上班還得調時差輪大夜班，所以根本休息不到，此外還有潛規則是基層不能放特休，也不能請假。

薛瑞元聲稱「九月新人畢業就有人力」，護理師叔叔質疑，難道新人不用訓練？離職護理師的經驗不值錢？他表示，「對衛福部長薛瑞元有關護理師離職原因的理解感到失望」。

護理師 離職 薛瑞元 新人 衛福部

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