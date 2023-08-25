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蘇拉颱風恐侵台 賈新興：4至5成機率下周四晨登陸花蓮

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
歐洲系集模式預測蘇拉颱風侵襲機率圖。圖／取自「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道
歐洲系集模式預測蘇拉颱風侵襲機率圖。圖／取自「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道

蘇拉颱風下周有可能影響台灣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道表示，初步根據歐洲模式資料顯示，蘇拉颱風4至5成機率，將於下周四清晨有登陸花蓮的機率，要留意蘇拉颱風登陸前和登陸後的移動速度變化。

他說，綜合資料顯示，觀察蘇拉颱風今天至下周一其路徑預報趨勢。初步根據歐洲模式資料顯示，4至5成機率，颱風於下周四清晨有登陸花蓮的機率，要留意蘇拉颱風登陸前和登陸後的移動速度變化，蘇拉颱風過後並無引進西南氣流。

近期天氣部分，賈新興說，今天至下周一午後新竹以南有局部短暫雷陣雨，宜花東有零星短暫雷陣雨。下周二苗栗以南午後有局部短暫陣雨，晚上起北部及東半部轉有雨，下周三清晨起至下周五受蘇拉颱風影響，全台各地有雨，北部山區及宜花局部地區雨勢大。

賈新興說，9月2日新竹以南有及宜花有局部短暫雨，3日花東山區及高屏午後有零星短暫雨。後期預報不確定性略高，請留意最新的預報資訊。

歐洲、美國系集模式預測蘇拉颱風路徑圖。圖／取自「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道
歐洲、美國系集模式預測蘇拉颱風路徑圖。圖／取自「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道

颱風 賈新興 花蓮

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