蘇拉颱風逼近時恐轉強颱 粉專：歐洲模式平均路徑穿越台灣

氣象粉專「觀氣象看天氣」今天PO出歐洲中期天氣預報中心對蘇拉颱風最新的電腦系集預測模式圖，「觀氣象看天氣」表示，路徑南起巴士海峽，北至台灣北部海面，平均路徑穿越台灣。強度的部份，來到台灣東方海面時可達強烈颱風等級。接下來路徑還會有所調整，持續密切追蹤。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據歐洲模式的系集預報，小成員認為蘇拉會近台（登陸或近海通過），個數占大多數，而且彷彿有相當的共識。雖然目前離颱風預期最接近台灣的日子還有大約1周，預報仍很可能變動，但現在就有如此共識，要有所警覺，起碼侵台機率正在持續上升。

如果周末後，這個預報趨勢依舊持續，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，就請大家皮繃緊了。另外，以目前資料推估，偏西走巴士海峽是另一個可能路線，最後若閃過，滿可能是這樣閃過。

中央氣象局說，蘇拉颱風未來數天於菲律賓呂宋島東方海面緩慢移動，下周一前將於菲律賓呂宋島東至東北側海面南北徘徊，先往南移動，再往北迴轉，對台灣暫無直接影響。下周二起東半部降雨漸增，台灣附近沿海風、浪漸增。強度上有持續增強至中度颱風的趨勢。

氣象局說，蘇拉颱風位於一大低壓帶環流內，大低壓帶中其他熱帶擾動、北邊太平洋高壓的強度都會影響其北轉的角度與時間點，未來路徑不確定性高，持續留意最新路徑預報。