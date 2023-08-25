丹瑞颱風今生成 關注輕颱蘇拉發展、下周三朝台灣前進

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
輕度颱風蘇拉今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方430公里海面上，以每小時3公里速度，向西南進行。圖／取自中央氣象局網站
輕度颱風蘇拉今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方430公里海面上，以每小時3公里速度，向西南進行。圖／取自中央氣象局網站

目前在西北太平洋面上有兩個颱風存在，天氣風險公司天氣分析師方俊元今天表示，一個是在昨天下午生成的第9號颱風蘇拉，另一個是在今天清晨發展成颱的第10號颱風丹瑞。

中央氣象局說，輕度颱風蘇拉今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方430公里海面上，以每小時3公里速度，向西南進行。輕度颱風丹瑞今天凌晨2時的中心位置在關島東北東方820公里海面上（台北東南東方3190公里海面上），以每小時27公里速度，向東北進行。

方俊元說，今天生成的丹瑞，目前看來在今天到周末期間，會先由東北轉西北方向朝日本東南方海面移動，並在下周受到太平洋高壓引導再轉往東北方向，後續將減弱消散。丹瑞颱風的生命周期內都離台灣非常遠，不會有直接影響。

第9號颱風蘇拉，方俊元說，則是在今天受高壓邊緣風向引導，將往西南方向緩慢移動，並且會在周末到下周一的期間持續在呂宋島東北方海面打轉、發展，大約於下周二左右開始受太平洋高壓引導往西至西北方向移動，到了下周三至下周四逐漸朝台灣方向前進。

方俊元表示，目前看來預報的分歧仍是相當大，在下周以後的路徑仍是較為發散，實際會是往巴士海峽通過、還是從台灣通過，又或是從東北部海面通過，都還不夠明朗。不過短期間內還不會直接朝台灣方向影響，持續關注發展跟移動路徑變化即可。

方俊元說，今天一直到周日受到颱風較外圍風場影響，台灣將持續為偏東風環境，各地天氣多雲到晴、山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，降雨熱區將會以中南部山區較為明顯，並且雷雨發生的機會較高。外出記得攜帶雨具，前往山區注意天氣變化，沒下雨時氣溫悶熱，戶外活動補充水分做好防曬，以免熱傷害。

輕度颱風蘇拉今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方430公里海面上，以每小時3公里速度，向西南進行。輕度颱風丹瑞今天凌晨2時的中心位置在關島東北東方820公里海面上，以每小時27公里速度，向東北進行。圖／取自中央氣象局網站
輕度颱風蘇拉今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方430公里海面上，以每小時3公里速度，向西南進行。輕度颱風丹瑞今天凌晨2時的中心位置在關島東北東方820公里海面上，以每小時27公里速度，向東北進行。圖／取自中央氣象局網站

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