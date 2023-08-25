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雙颱共存！ 吳德榮：蘇拉明轉中颱 歐日模式這天壟罩台灣

雙颱共存！ 吳德榮：蘇拉明轉中颱 歐日模式這天壟罩台灣

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
歐洲及日本模式，模擬31日20時蘇拉颱風已籠罩台灣（左圖和中圖，取自tropical tidbits）；美國模式則模擬蘇拉颱風經巴士海峽進入南海（右圖，取自tropical tidbits）。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
歐洲及日本模式，模擬31日20時蘇拉颱風已籠罩台灣（左圖和中圖，取自tropical tidbits）；美國模式則模擬蘇拉颱風經巴士海峽進入南海（右圖，取自tropical tidbits）。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布大雨特報，今天台東（蘭嶼）地區有局部大雨發生，注意雷擊及強陣風。

中央氣象局說，輕度颱風蘇拉今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方430公里海面上，以每小時3公里速度，向西南進行。輕度颱風丹瑞今天凌晨2時的中心位置在關島東北東方820公里海面上（台北東南東方3190公里海面上），以每小時27公里速度，向東北進行。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至周日水氣少，天氣晴熱，中午注意防曬；但太平洋高壓偏弱，大氣不穩定，午後近山區有局部雷陣雨，不排除有局部大雷雨，伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨的機率，應持續注意平地的急雨積水，山區的落石、坍方。

氣溫部分，今天北部23至35度，中部23至35度，南部23至36度，東部22至37度。

吳德榮表示，下周一蘇拉從呂宋島東北方海面，逐漸接近，東半部水氣漸增，轉有局部短暫雨，西半部近山區午後有局部雷陣雨。下周二至周四各地天氣變化的程度，與蘇拉颱風是否直撲密切相關，需再觀察。

吳德榮說，中央氣象局預報資料顯示，輕颱蘇拉未來5天都在呂宋島東北方海面打轉，明天將增強為中度颱風。

他表示，歐洲、日本及美國的模式模擬顯示，蘇拉颱風打轉5天後，歐洲及日本模擬轉向西北，31日20時已籠罩台灣，美國模擬則修改為轉向偏西、經巴士海峽進入南海。由於理論的限制，各國模式第6天之後的模擬，不確定性逐漸擴大，仍會持續調整，故對於警報的時程及台灣風雨的影響，言之過早也是枉然，持續觀察才是上策。

吳德榮說，至於另一輕颱丹瑞在關島附近形成，與台灣有一大段距離，無影響。

輕度颱風蘇拉今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方430公里海面上，以每小時3公里速度，向西南進行。輕度颱風丹瑞今天凌晨2時的中心位置在關島東北東方820公里海面上（台北東南東方3190公里海面上），以每小時27公里速度，向東北進行。圖／取自中央氣象局網站
輕度颱風蘇拉今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方430公里海面上，以每小時3公里速度，向西南進行。輕度颱風丹瑞今天凌晨2時的中心位置在關島東北東方820公里海面上（台北東南東方3190公里海面上），以每小時27公里速度，向東北進行。圖／取自中央氣象局網站
輕度颱風蘇拉今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方430公里海面上，以每小時3公里速度，向西南進行。輕度颱風丹瑞今天凌晨2時的中心位置在關島東北東方820公里海面上（台北東南東方3190公里海面上），以每小時27公里速度，向東北進行。圖／取自中央氣象局網站
輕度颱風蘇拉今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方430公里海面上，以每小時3公里速度，向西南進行。輕度颱風丹瑞今天凌晨2時的中心位置在關島東北東方820公里海面上（台北東南東方3190公里海面上），以每小時27公里速度，向東北進行。圖／取自中央氣象局網站

颱風 吳德榮 氣象局

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