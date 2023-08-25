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「蘇拉」颱風生成 下周影響台灣

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，昨天下午2時發展為輕度颱風、編號第9號蘇拉，預測向北移動。圖／取自氣象局網站
原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，昨天下午2時發展為輕度颱風、編號第9號蘇拉，預測向北移動。圖／取自氣象局網站

今年第九號颱風「蘇拉（SAOLA）」昨下午正式生成，中央氣象局預測，蘇拉颱風將先向北再轉南移動，預計周日增強為中度颱風，下周一(廿八日)起將為東半部及恆春半島帶來雨勢，最快下周二發布海警，但路徑變化很大，尚不確定，至於外圍雲系最接近台灣時間點則為下周四。

氣象局預報員廖經翔指出，蘇拉颱風截至昨天傍晚距離恆春半島東南東方四四○公里，在菲律賓東方海面持續增強，由於移動速度緩慢，路徑不確定性還很大。伴隨水氣多及偏東風影響，下周一起為東半部及恆春半島帶來雨勢，周二起雨勢將更明顯。

廖經翔指出，今明兩天，各地仍高溫炎熱，大台北地區、中南部近山區及花東縱谷有卅六度高溫機率。各地山區午後有局部大雨發生情形，尤其北部山區、南部山區要特別留意。下周受蘇拉颱風影響，東半部、恆春半島雨勢可能較大，西半部地區還是以午後雷陣雨為主。

氣象局也說，關島東北方海面還有另一個熱帶性低氣壓，周末前後有機會發展成今年第十號颱風「丹瑞」，預計會逐漸往北邊移動，對台灣較無影響。

颱風 恆春 氣象局

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輕颱蘇拉已生成 對台影響待觀察

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