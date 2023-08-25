新聞眼／雙標民進黨 反核不反核廢水

最近有張流行的梗圖是這樣畫的，一隻柴犬在面對普通對手時，全身肌肉化並手持球棒，氣焰十足；但面對不好惹的對手時，卻又變回了溫馴乖巧模樣。若用來比喻民進黨在國內高喊反核，和面對日本排放核廢水的態度有別，同樣適用。

這次總統大選選戰，三個政黨陣營中，民進黨最反核的，批評對手重砲連發。日前才發出新聞稿指出，重啟核四不僅違反二○號二一年反對核四重啟的公投共識；主張核一、核二延役，更是無視燃料棒已經無法退出爐心的事實，核廢料問題，更是無解，難道要放在藍營挺核民代家裡嗎？

有趣的是，日本昨正式排放福島經過處理過的氚廢水，此敏感議題，周邊國家多有所反應，唯獨最反核的民進黨，從總統府、黨中央到賴清德競選辦公室，全都鴉雀無聲，未表達質疑看法。

執政黨固然可以解釋，日本排放氚廢水，是科學問題，已有經過日本政府把關；但該議題更涉及民眾的信任問題，台灣民眾是否能對氚廢水入海毫無疑慮，仍有著大大的問號，特別是本來就相對脆弱的漁業產業，是否因此再受到衝擊，都要政府拿出更一致的態度，而非雙重標準。

民進黨對國內不同意見疾言厲色，一碰到外國就矮了一截，早非頭一遭。過去國內媒體只要有不利於執政黨看法，往往動輒被以「中共在台協力者」、「假訊息」伺候；但近期對賴清德殺傷力最強的一篇金融時報報導，卻不見民進黨同等力道反擊。

政治攻防有來有往，尚可理解。但氚廢水議題乃實實在在的民生議題，若連面對處理核廢料都能有兩種態度，反核不反核廢水，無怪乎坐實了「綠色，是雙標的顏色」。