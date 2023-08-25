聽新聞
test
0:00 / 0:00

核汙水入海…陸禁日水產 我不跟進

聯合報／ 記者陳宥菘彭宣雅鄒尚謙胡瑞玲、編譯徐榆涵茅毅／綜合報導
日本昨開始將核汙水排海，漁民最擔心的是哪一天一條魚出狀況，不僅魚價崩盤，事關漁民生計問題，民眾更擔心吃進遭輻射汙染的海產。記者劉學聖／攝影
日本昨開始將核汙水排海，漁民最擔心的是哪一天一條魚出狀況，不僅魚價崩盤，事關漁民生計問題，民眾更擔心吃進遭輻射汙染的海產。記者劉學聖／攝影

日本政府於昨天台灣時間中午十二時三分開始，正式將福島第一核電廠核汙水排海。大陸海關總署即公告，為防範核汙水排海對食安造成的放射性汙染風險，昨起針對日本水產品含食用水生動物全面暫停進口。日本首相岸田文雄表示，已循外交管道，要求中方立即取消。我衛福部食藥署表示，目前不會加強日本水產品的邊境管制。

針對大陸暫停進口日本水產品，日本外務大臣林芳正表示，北京此舉「並非基於科學根據」，完全無法接受。

我國農業部漁業署長張致盛說，日本宣布排放核汙水隔天，就透過外交部向日本政府表達反對意見，並會加強檢測，從今年開始，水產品檢測能量提高到每年三千件，九月起，也安排水試所試驗船到北太平洋區域採集魚體和水，由於國人食用大多是沿近海魚種，北太平洋主要是秋刀魚，過去檢測五十件以下，接下來會增加到八十件。

漁民當然會擔心，政府該做的是要讓漁民放心。」基隆區漁會總幹事陳文欽表示，漁民最擔心的是萬一哪天一條魚出狀況，這不僅是魚價崩盤的問題，更是漁民生計的問題。

蘇澳區漁會總幹事陳春生曾向漁業署建議，銫與氚汙染只要發生，魚價會大崩盤，希望在日本能夠建立跨部會、跨國，由專業人士成立監督小組，因預防措施更勝於發生事情後的賠償，但目前為止都沒以善意回應。

食藥署副署長林金富說，目前則針對受季節性影響的日輸台水產品項，包括秋刀魚、鮭魚等八項水產品進行檢驗。

日本 漁民 核汙水 食藥署 漁業署 福島

延伸閱讀

福島核處理水排海 食藥署加強13種水產品監測

日本明排放含氚核廢水入海 高風險水產品「這13類」入列

最快明排氚水…港澳禁日本水產品 食藥署：不跟進

藍質疑上億預算好市多食安事件仍頻傳 食藥署出面回應

相關新聞

核汙水入海…陸禁日水產 我不跟進

日本政府於昨天台灣時間中午十二時三分開始，正式將福島第一核電廠核汙水排海。大陸海關總署即公告，為防範核汙水排海對食安造成...

新聞眼／雙標民進黨 反核不反核廢水

最近有張流行的梗圖是這樣畫的，一隻柴犬在面對普通對手時，全身肌肉化並手持球棒，氣焰十足；但面對不好惹的對手時，卻又變回了...

健康主題館／也是新冠後遺症？ 疫後皮蛇患者湧現

新冠疫情後，皮膚科診所「皮蛇」患者湧現，開業皮膚科醫師趙昭明說，今年因皮蛇就診的人數，與往年比起來足足增加兩成，幾乎每天都有因皮蛇求診的患者。根據國內外的研究統計顯示，感染過新冠肺炎的患者，如果是染疫後輕症，罹患皮蛇的機率增加15%，重症患者則增加20%。

胸痛背痛懷疑心梗 竟是僵直性脊椎炎

23歲男大生半年前開始下背痠痛、僵硬，尤其早上起床時更明顯，某日半夜竟然莫名胸痛，呼吸不順，擔心發生心肌梗塞到急診就醫，...

「蘇拉」颱風生成 下周影響台灣

今年第九號颱風「蘇拉（SAOLA）」昨下午正式生成，中央氣象局預測，蘇拉颱風將先向北再轉南移動，預計周日增強為中度颱風，...

全台24鄉鎮市區「0住宿機構」 長照司砸100億元拚4年加碼6500床

國發會預估，我國65歲以上老年人口占比於115年將達到21%，長照住宿式機構恐供給不足。衛福部長照司昨公告「獎助布建住宿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦