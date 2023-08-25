核汙水入海…陸禁日水產 我不跟進

日本政府於昨天台灣時間中午十二時三分開始，正式將福島第一核電廠核汙水排海。大陸海關總署即公告，為防範核汙水排海對食安造成的放射性汙染風險，昨起針對日本水產品含食用水生動物全面暫停進口。日本首相岸田文雄表示，已循外交管道，要求中方立即取消。我衛福部食藥署表示，目前不會加強日本水產品的邊境管制。

針對大陸暫停進口日本水產品，日本外務大臣林芳正表示，北京此舉「並非基於科學根據」，完全無法接受。

我國農業部漁業署長張致盛說，日本宣布排放核汙水隔天，就透過外交部向日本政府表達反對意見，並會加強檢測，從今年開始，水產品檢測能量提高到每年三千件，九月起，也安排水試所試驗船到北太平洋區域採集魚體和水，由於國人食用大多是沿近海魚種，北太平洋主要是秋刀魚，過去檢測五十件以下，接下來會增加到八十件。

「漁民當然會擔心，政府該做的是要讓漁民放心。」基隆區漁會總幹事陳文欽表示，漁民最擔心的是萬一哪天一條魚出狀況，這不僅是魚價崩盤的問題，更是漁民生計的問題。

蘇澳區漁會總幹事陳春生曾向漁業署建議，銫與氚汙染只要發生，魚價會大崩盤，希望在日本能夠建立跨部會、跨國，由專業人士成立監督小組，因預防措施更勝於發生事情後的賠償，但目前為止都沒以善意回應。

食藥署副署長林金富說，目前則針對受季節性影響的日輸台水產品項，包括秋刀魚、鮭魚等八項水產品進行檢驗。