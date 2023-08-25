健康主題館／也是新冠後遺症？ 疫後皮蛇患者湧現

● 感染新冠肺炎，罹患皮蛇機率增加15％

● 前驅症狀不明顯，灼熱、抽痛、痠麻感比水泡先到

● 皮蛇疫苗具9成保護力，有氧運動能強化免疫能力

新冠疫情後，皮膚科診所「皮蛇」患者湧現，開業皮膚科醫師趙昭明說，今年因皮蛇就診的人數，與往年比起來足足增加兩成，幾乎每天都有因皮蛇求診的患者。根據國內外的研究統計顯示，感染過新冠肺炎的患者，如果是染疫後輕症，罹患皮蛇的機率增加15%，重症患者則增加20%。

42歲在科技業上班的男子，6月初確診新冠肺炎，在家休息幾天，快篩很快就恢復成一條線，只是「久咳」長達一個月，但才剛擺脫「咳不停」症狀後，左眼及左臉卻時常不自覺抽動，頭皮也有痠麻感，他以為是加班太累引起的偏頭痛，3周後，眼睛開始刺痛、長水泡，頭皮出現大幅度抽搐，醫師一看診就說「你得到皮蛇了」。

哪些人是罹患皮蛇的高危險群？ 製表╱陳雨鑫

小時長水痘 復發即皮蛇

根據統計，每3個人就有1人曾罹患帶狀疱疹，「皮蛇」是帶狀疱疹的俗稱，帶狀疱疹的出現與小時候長過的水痘有關，水痘大多發生在12歲以下的孩童，只要感染過一次，就能終生免疫，但是水痘結痂痊癒後，水痘帶狀疱疹病毒仍會潛伏在人體的神經中，當人體免疫力下降時，就會復發，即為皮蛇。

水痘病毒潛藏的位置與未來復發的位置有絕對的關係，藏在人體第5對腦神經，未來會在眼周附近復發；第3對腦神經則反映在嘴巴；躲在腰椎神經第4條到第5條的位置，則會在大腿上復發。台北林口長庚醫院副教授級主治醫師黃毓惠表示，通常皮蛇復發的位置都是在軀幹上，如果長在眼周周圍，較為危險，嚴重者有失明風險。

黃毓惠指出，皮蛇通常發生在免疫力較差的民眾身上，大病初癒、染疫過後或50歲以上的長輩等。皮蛇被誘發時，前驅症狀會先出現，患者會感覺胸悶、腸胃痛或是頭皮麻痛、眼周抽痛等，後續皮膚會有「被電到」的感覺，這些症狀出現大約5天左右，皮膚會開始起紅疹、刺痛，水泡也會跟著冒出來。

趙昭明說，如果能在前驅症狀時就介入治療，投藥效果會非常好，等到出現水泡再服用藥物，至少要花一個月左右，才能完全改善症狀，有些患者會留下「神經痛」症狀，恐長達半年到一年，有些患者因此失眠，需要投入更多治療。

避免得皮蛇 顧好免疫力

黃毓惠表示，皮蛇與免疫力好不好呈現正相關，想要避免皮蛇上身，要盡可能維持自身的免疫功能，不要太過疲累，不要暴飲暴食，維持規律的運動頻率，建議以有氧運動為主，能增強心肺功能，可以有助於調節免疫功能。

施打皮蛇疫苗可以預防皮蛇，趙昭明表示，舊款的皮蛇疫苗，僅需施打一劑，有7成的保護力，效力維持7年，新款的皮蛇疫苗，需施打兩劑，第一劑與第二劑間隔3個月，保護力可達9成，效力也是維持7年。

罹患過皮蛇患者也可以施打疫苗，至於施打過疫苗後，皮蛇還是出現，是否要再打第二次的疫苗？黃毓惠說，尚未有證據需要施打兩次皮蛇疫苗，目前仍建議施打過一次疫苗即具有保護效力。