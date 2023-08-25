「史波奇」無預警停業 雙北申訴逾60件

連鎖兒童體適能運動場館「史波奇」5、6月才推出優惠，吸引家長儲值，最近全台4門市卻陸續停止營運，儲值金高達500萬元拿不回，家長們氣得向消保官申訴，雙北已經受理逾60件申訴案。史波奇指出，若期限內沒有願意承接的業者，只能向法院聲請破產清算公司資產，透過法院程序清償債務。

4家史波奇門市分別為台北敦南、天母店，新北市的雙和店及台中的青海店。史波奇宣告8月12日停業，刷卡退費須洽原刷卡銀行申請刷退或爭議款處理，至於現金、轉帳付費會員，在9月24日前接洽可能投資人或願意頂讓業者，所得金額會用來清償會員款項。

北市法務局接到不少消費爭議申訴案，主任消保官楊麗萍說，已要求業者整理未履行服務殘值名單，提供銀行核對消費者可獲退金額，若以現金付款者，業者須提出完整的還款計畫。消費者若不接受業者還款計畫，得提起消費爭議申訴，北市府將協助消費者主張權益。

新北市消保官主任王治宇說，史波奇雙和店今年3月就停業，店家告知買券民眾可改到台北消費，新北從7月中到近期統計，有12筆申訴，台北則有51筆，占較多數。

王治宇表示，有民眾申訴時說，史波奇1點是137元，他儲值50點、6850元，其他民眾未特別說儲值多少金額，由於總公司位在台北市，會再與北市消保官討論是否開大型調解會或啟動行政調查。