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安心老後生活 備好體力、財力以及安全住宅環境

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
104高年級團隊今舉辦「開啟精彩人生下半場」講座，邀請專家針對「行」、「住」、「財」三面向做分享。圖／主辦單位提供
104高年級團隊今舉辦「開啟精彩人生下半場」講座，邀請專家針對「行」、「住」、「財」三面向做分享。圖／主辦單位提供

台灣將邁入超高齡社會，退休後的生活如何做穩健的財務規劃，是每個人必學的課題。104高年級團隊今舉辦「開啟精彩人生下半場」講座，邀請運動教練徐棟英、長照建築專家林黛羚、理財專家嫺人針對「行」、「住」、「財」三面向做分享，帶民眾做好老年生活規劃。

推廣「超慢跑」的前國防大學體育教官徐棟英，常以「寧願在瑜珈墊上流汗，也不要再病床上流淚」名言鼓勵民眾，認為在人生最後10年，比起坐輪椅、放鼻胃管，相信民眾更希望能走、能跑，甚至還能打領帶上班，這樣的生活品質才有價值。

徐棟英說，想要健康變老，一定要做好睡眠、運動及飲食管理。睡眠是修補細胞的好時機，如果睡不好就是不夠累，可以透過運動讓身體勞累，提升睡眠品質。運動除了走路等有氧運動以外，也要做肌力訓練，且一週需要兩次，才能減少肌少症。飲食則要健康均衡，才不會變胖。

透過運動也可以延緩疾病惡化。像是66歲的查女士，患有巴金森氏症的運動障礙，經過徐棟英的訓練，不僅克服運動障礙，大腿也變有力，走路更穩定，改善平衡感，起床變得容易許多，也從43公斤增重到46公斤，查女士說每次上完課「覺得自己很厲害，完成不可能的任務」。

長照住宅專家、乙級建築物室內設計師林黛羚表示，老後的理想住宅應該以安全為第一考量，在台灣約6成的民眾家中東西多，如果減少雜物，可以讓居家環境更安全，更好安排空間及動線，此外也鼓勵民眾，仍要將創造自己的願景及生活幸福感，打造理想養老宅。

林黛羚說，有案例居住於新竹的豪宅，家人都在國外，獨居的他家中堆很多物品，整棟樓每月空調費高達2萬元，因為冷氣得先讓雜物降溫，空氣溫度才會降低，甚至雜物也會積灰塵，容易造成咳嗽過敏，他建議要翻修前應先清掉雜物，因為大多人平時只會用家裡2至3成的物品。

此外林黛羚也提醒，許多人有個壞毛病，例如原本家裡桌面很乾淨，一開始先放了一個信封後，雜物就開始「呼朋引伴」，慢慢東西愈堆愈多，到最後屋主自己也沒感覺，建議家中桌面盡量不要擺滿，但也不必完全淨空，可以保留部分物品，創造一些生活感。

104高年級團隊今舉辦「開啟精彩人生下半場」講座，邀請專家針對「行」、「住」、「財」三面向做分享。圖／主辦單位提供
104高年級團隊今舉辦「開啟精彩人生下半場」講座，邀請專家針對「行」、「住」、「財」三面向做分享。圖／主辦單位提供

運動 睡眠 長照

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