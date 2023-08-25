台南登革熱破2千例 下周開學校園全面加強防疫

台南市昨天經疾病管制署研判確診124例本土登革熱確診病例，累積病例達2085例，124例分布狀況為安南區47例，東區19例，永康區17例，南區15例，北區11例，仁德區4例，關廟區3例，中西區及歸仁區各2例，新化區、善化區、玉井區及安定區各1例，面對即將開學，教育局將前天和昨天訂為「校園防疫清潔日」，全面加強防疫。

台大公共衛生學院詹長權教授提醒，校園中有很多死角都可能成為病媒蚊孳生溫床，學生一旦被感染容易爆發校園登革熱疫情，加上學校與社區密不可分，進一步增加登革熱疫情傳播至社區風險，為此應制定完善的校園登革熱防治計畫因應，並給予許多專業建議。

詹長權說，開學前，應徹底落實環境清消及孳生源清除，門窗裝設紗窗加強防蚊，於校園內設置監測病媒蚊指數裝置，提升學校師生登革熱相關知能，制定登革熱感染師生的上課規範等。

詹長權表示，開學後，在病媒蚊指數較高的校園，應要求師生穿著長袖長褲，身體裸露處使用含避蚊胺(DEET)或埃卡瑞丁(Icaridin)、派卡瑞丁(Picaridin)的防蚊液，每日報告病媒蚊指數，徹底落實校園清消及孳生源清除。

教育局長鄭新輝表示，市長黃偉哲指示要嚴格監督校園防疫，全面動員落實環境清消、清除孳生源，尤其是熱區學校暑假也要求定期孳清，開學後請學生擔任防疫小尖兵，在聯絡簿紀錄一周2次協助巡視家中積水容器，若確診請假在家休息不列缺勤紀錄，也提供遠距線上教學停課不停學，讓家長和學生安心。