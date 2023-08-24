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高雄輕軌無閘門 6月首見零補票紀錄

中央社／ 高雄24日電
高雄輕軌無閘門，乘客搭車需自行刷票卡，高捷公司也會每天定時查票。聯合報系資料照／記者王昭月攝影
高雄輕軌無閘門，乘客搭車需自行刷票卡，高捷公司也會每天定時查票。聯合報系資料照／記者王昭月攝影

高雄輕軌無閘門，乘客搭車需自行刷票卡，高捷公司也會每天定時查票。高捷公司統計，今年1月至今，平均每月補票比例低於0.1%，6月更出現零補票紀錄，顯示乘客均依規定購票搭車。

高雄輕軌2015年10月試營運，無閘門設計，上下車均由乘客自行在月台或列車內刷卡機刷票卡。2017年11月，高雄輕軌正式收費並啟動稽查驗票機制。

若無票搭車，除須補繳一趟車資新台幣30元，依法還可處罰原票價50倍的違約金1500元：若不配合稽查驗票，另外可依法裁罰1500元至7500元罰鍰。

負責輕軌營運的高雄捷運公司今天受訪時表示，高捷公司人員每天分3班查票，分別是早班上午6時30分至11時59分、中班中午12時至下午4時59分、晚班下午5時至10時。

高捷公司統計，今年1月至今，以1月總查票數4萬186人次最多，補票人次最高，有42人次補票，補票比例0.1%。補票數及比例第2高是4月，總查票數2萬8385人次，補票數18人次、補票比例0.06%。

而6月則首次創下零補票紀錄，總查票數2萬6666人次，沒有人補票，每名乘客都依規定購票搭車。7月總查票數3萬683人次，僅有1人補票。

高捷公司表示，輕軌月台及列車內均有刷卡機，有些民眾上車沒刷卡，可能是已在月台完成刷卡，或購買單程紙票不需刷卡，並非逃票。民眾遇到查票都很配合，偶爾有人忘記買票，也會當場補票，至今未開出不配合稽查的罰單。

高雄輕軌 高捷 票價

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