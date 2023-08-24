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台北捷運站名指標與到站廣播 21站增日、韓文

中央社／ 台北24日電
台北捷運表示，為因應日漸增加的日韓觀光遊客，規劃台北車站、台北101/世貿、東門、西門、龍山寺、劍潭等21站為示範車站，已完成21站的列車日、韓語到站廣播。情境示意圖。圖／聯合報系資料照
台北捷運表示，為因應日漸增加的日韓觀光遊客，規劃台北車站、台北101/世貿、東門、西門、龍山寺、劍潭等21站為示範車站，已完成21站的列車日、韓語到站廣播。情境示意圖。圖／聯合報系資料照

北捷運今天表示，因應日韓觀光客增加，已完成21站日、韓語到站廣播，預計8月底前完成21站日、韓文站名指標，盼透過多國語言的服務，讓大台北地區更加國際化。

台北捷運透過新聞稿表示，為因應日漸增加的日韓觀光遊客，規劃台北車站、台北101/世貿、東門、西門、龍山寺、劍潭等21站為示範車站，已完成21站的列車日、韓語到站廣播。

北捷指出，列車到站廣播方式，調整為國、外（含英日韓語）、閩、客語，車門上方顯示器則是以中、英文（含車站代碼以利遊客辨識）輪流播放到站站名。

新聞稿提到，在上述21個車站的車站指標，包括月台圓柱、月台上方橫柱以及月台門單一路線圖，也會加註車站站名的日、韓語翻譯。

北捷表示，本次是北捷首度將日、韓語納入車站指標，為提供正確的日、韓文字，工作小組慎重確認車站翻譯名稱及拼寫方法，聽取各方專業意見，決定採直接印製文字方式，取代以往割字工法，避免貼覆時漏掉文字筆劃。

北捷說，韓文有些漢字與中文讀法不同，加上外語拼寫法造成的些許差異，成為工作小組的一大挑戰。

新聞稿指出，以東門站為例，韓語的「東門」有3個拼寫法，包括漢字唸法、英翻韓寫法、中翻韓寫法，徵詢多家專業翻譯社後採用最貼近中文發音的中翻韓寫法，作為指標的韓語翻譯，考量如遇到韓國旅客問路，發音最容易讓國人辨識。

北捷表示，「台北捷運Go」App也提供中、英、日、韓等版本，讓國際友人透過手機App查詢車票及路網圖等資訊。

北捷 韓文

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