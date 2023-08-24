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台南登革熱增124例單日新高 累計破2千例

中央社／ 台南24日電

台南市今天新增124例本土性登革熱，創下單日病例數新高，疫區新增玉井區及安定區，全市已累計突破2000例，且分布24個行政區。

台南市衛生局今天發布新聞稿，截至下午3時，台南市新增124例本土性登革熱，其中安南區47例，東區19例，永康區17例，南區15例，北區11例，仁德區4例，關廟區3例，中西區及歸仁區各2例，新化區、善化區、玉井區及安定區各1例，年齡介於6歲至86歲，其中117例由診所或醫院通報，7例則是擴大採檢發現。

面對即將開學，台南市政府教育局昨天和今天訂為「全市校園防疫清潔日」，號召各級學校人力全面動員落實環境清消，清除孳生源，做好萬全防疫準備。

國立台灣大學公共衛生學院教授詹長權提醒，校園很多死角可能成為病媒蚊孳生溫床，學生一旦感染，容易爆發校園登革熱疫情，學校和社區密不可分，更增疫情傳播風險。

詹長權建議，校園門窗應裝設紗窗加強防蚊，設置監測病媒蚊指數裝置，及制定登革熱感染師生上課規範等；開學後，在病媒蚊指數較高校園，應要求師生穿著長袖長褲，身體裸露處使用防蚊液等。

衛生局本週在南區調查258戶，其中陽性戶4戶查獲5個陽性容器，開立4張舉發單。

台南市仁德區6月12日出現今年全台首例本土性登革熱，迄今全市累計2085例，分布於永康區、東區、安南區、北區、南區、歸仁區、中西區、善化區、新化區、關廟區、安平區、新營區、柳營區、楠西區、左鎮區、七股區、將軍區、西港區、麻豆區、佳里區、南化區、玉井區及安定區共24個行政區。

登革熱 台南 衛生局

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