明年撥補勞保1200億 學者、勞團批：治標不治本

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

行政院會拍板明年度中央政府總預算案，其中，明年將撥補1200億元給勞保基金，比行政院長陳建仁先前承諾的1000億還多。勞動部官員說，政府連年撥補，到明年累計挹注2570億，對勞保財務幫助很大，但學者、勞團顯然不埋單，直指撥補金額再高，也只是治標不治本，無助解決勞保財務問題。

勞保已連續6年入不敷出，據最近一次的精算報告推估，今年勞保逆差將達881億元，往後逆差也將持續擴大，明年1303億、後年1366億，勞保基金恐怕在2028就會破產用罄。截至去年，勞保潛藏債務高達11.57兆。

不過，勞動部勞動保險司司長陳美女說明，今年保費費率增至11%，保費收入增加，加上基金投資效益，所以截至六月，勞保收支逆差為191億元，預估今年整年度逆差為380億元，跟精算報告估算有落差。

陳美女說，自2020年起，政府連年撥補勞保，對勞保財務幫助很大，除穩定水位、確保給付權益，對勞保基金投資運用也有增大效果，明年預算撥補1200億，再加上逐年撥入疫後特別預算，明年總共入帳1300億元，到明年底，撥補金額累計達2570億元。

但她也提及，截至今年6月，已經有166.8萬人請領老年年金，每月領走314億元，今年上半年，光是老年給付就支出2293億元。陳美女說，行政院、勞動部非常重視勞保財務問題，因此明年提高撥補金額，至於勞保年金改革，會持續溝通、搜集意見。

對於撥補金額提高，工鬥成員、雲縣產總秘書長吳嘉浤說，人口結構所致，領老年給付的人越來越多、繳保費的人卻越來越少，現在蔡政府提高撥補額度，只是短暫性的政治操作、安撫情緒，無助解決勞保財務問題，治標不治本。

他預料，綠營擔心影響明年總統大選選情，現在不敢正面處理勞保，明年選完一定會啟動，年改勢必發生，且降低給付水準無可避免，因此宮鬥訴求向財團課稅，建立基礎年金，高達6成給付低於兩萬元的弱勢勞工才不會雪上加霜，由由資產的人回饋社會，保障弱勢勞工的老年經濟安全。工鬥將持續在選前監督各政黨總統參選人，要求提出勞保年改方案。

政大風險管理與保險學系特聘教授黃泓智則說，撥補金額提高是好事，代表政府認知到勞保問題的嚴重性，但即便每年撥補1000億元，也只是讓勞保基金用罄年限延後3、4年，對勞保改革沒有太大幫助，短期撥補效用有限，終究不是長治久安之道。他認為，撥補要非常高額才能達到效果，但撥補1200億對政府財政已到極限，很難再逐年加碼，「已經到了必須面對（年改）的時刻。」

勞動部 年改 保費

延伸閱讀

影／因應勞保缺口 行政院將撥補1300億元

總預算未足額撥補公教退撫 全教總轟政院「民粹算計」

總預算再創新高！勞保又撥補1300億

明年預算撥補勞保1200億 勞動部：穩定水位 確保給付權益

相關新聞

北市1381座公廁不合格 榮總、統一超商、麥當勞全上榜

截至今年7月底，北市府共列管6925座公廁，依「台北市公廁環境衛生管理自治條例」，完成各項設施的公廁有5544座，約占8...

蘇拉颱風今天下午生成 氣象局：對台灣影響程度密切觀察

中央氣象局說，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天下午2時發展為輕度颱風、編號第9號蘇拉，預測向北移動，對台灣影響程...

中南部5縣市大雷雨轟炸1小時 三地門山區暴雨「國家級警報」

中央氣象局發布嘉義縣、南投縣、雲林縣、高雄市、屏東縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時；慎防劇烈降雨、雷擊...

食腦變形蟲感染死亡結案！600多名民眾未出現疑似症狀

食腦變形蟲死亡追蹤告一段落！新北月初發生一起因為在親水設施戲水感染福氏內格里阿米巴原蟲（食腦變形蟲）導致腦膜腦炎的死亡個...

台鐵EMU600型電聯車馬達座龜裂 56輛全面停駛檢修

台鐵一輛EMU600型列車去年8月行經隆田站發生牽引馬達掉落事故，今年6月車輛進廠保養時發現EMU600型電聯車的馬達固...

蘇拉颱風將生成不排除接近台灣 氣象局：下周二三影響最大

今天還是有比較明顯的午後雷陣雨，中央氣象局預報員劉沛滕說，台灣上空今天雲量偏少，中午過後熱對流會發展起來，各地山區還是有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦