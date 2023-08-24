明年撥補勞保1200億 學者、勞團批：治標不治本

行政院會拍板明年度中央政府總預算案，其中，明年將撥補1200億元給勞保基金，比行政院長陳建仁先前承諾的1000億還多。勞動部官員說，政府連年撥補，到明年累計挹注2570億，對勞保財務幫助很大，但學者、勞團顯然不埋單，直指撥補金額再高，也只是治標不治本，無助解決勞保財務問題。

勞保已連續6年入不敷出，據最近一次的精算報告推估，今年勞保逆差將達881億元，往後逆差也將持續擴大，明年1303億、後年1366億，勞保基金恐怕在2028就會破產用罄。截至去年，勞保潛藏債務高達11.57兆。

不過，勞動部勞動保險司司長陳美女說明，今年保費費率增至11%，保費收入增加，加上基金投資效益，所以截至六月，勞保收支逆差為191億元，預估今年整年度逆差為380億元，跟精算報告估算有落差。

陳美女說，自2020年起，政府連年撥補勞保，對勞保財務幫助很大，除穩定水位、確保給付權益，對勞保基金投資運用也有增大效果，明年預算撥補1200億，再加上逐年撥入疫後特別預算，明年總共入帳1300億元，到明年底，撥補金額累計達2570億元。

但她也提及，截至今年6月，已經有166.8萬人請領老年年金，每月領走314億元，今年上半年，光是老年給付就支出2293億元。陳美女說，行政院、勞動部非常重視勞保財務問題，因此明年提高撥補金額，至於勞保年金改革，會持續溝通、搜集意見。

對於撥補金額提高，工鬥成員、雲縣產總秘書長吳嘉浤說，人口結構所致，領老年給付的人越來越多、繳保費的人卻越來越少，現在蔡政府提高撥補額度，只是短暫性的政治操作、安撫情緒，無助解決勞保財務問題，治標不治本。

他預料，綠營擔心影響明年總統大選選情，現在不敢正面處理勞保，明年選完一定會啟動，年改勢必發生，且降低給付水準無可避免，因此宮鬥訴求向財團課稅，建立基礎年金，高達6成給付低於兩萬元的弱勢勞工才不會雪上加霜，由由資產的人回饋社會，保障弱勢勞工的老年經濟安全。工鬥將持續在選前監督各政黨總統參選人，要求提出勞保年改方案。

政大風險管理與保險學系特聘教授黃泓智則說，撥補金額提高是好事，代表政府認知到勞保問題的嚴重性，但即便每年撥補1000億元，也只是讓勞保基金用罄年限延後3、4年，對勞保改革沒有太大幫助，短期撥補效用有限，終究不是長治久安之道。他認為，撥補要非常高額才能達到效果，但撥補1200億對政府財政已到極限，很難再逐年加碼，「已經到了必須面對（年改）的時刻。」