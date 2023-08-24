逾2成長輩視力差 老福協會攜手法妮爾幫弱勢長者配眼鏡

老人福利關懷協會與FarNear法妮爾攜手攜手啟動「護眼長者EYE計畫」，協助弱勢長者重獲清晰視野，目前已完成第一階段募集，共獲得174副愛心民眾捐贈的鏡框，並由FarNear法妮爾額外提供全新鏡框，讓長者有更多的選擇。第二階段計畫於8月展開，將分批透過愛心專車，陸續接送長者前往FarNear法妮爾驗光，並依據長輩需求提供兩副合適的眼鏡，分別是看遠的智能光感變色眼鏡、閱讀用的眼鏡，讓長輩提升生活品質和自信心。

根據國家衛生研究院與衛福部國健署的調查，超過2成的老人自述視力差，其中以老花眼為主要問題，對生活品質產生負面影響，嚴重情況更可能導致憂鬱症，該調查統計也發現，視力差的老人中，近4成有精神不佳、情緒起伏大、經常出神、對生活感到不安和對自己缺乏自信等憂鬱症狀。此外，患有視力問題的老人未來罹患失智症的機率比健康者高出1倍。

老人福利關懷協會理事長蔡鴻鵬表示，協會主要服務拾荒、獨居等清寒長輩，在訪視過程中發現阿公阿嬤在簽名時瞇眼更嚴重了，原來是他們沒有足夠能力購買一副合適的眼鏡，感謝FarNear法妮爾幫助協會發起護眼長者EYE計畫，讓長者們獲得老花眼鏡，不再瞇眼看字，且能在外出時使用智能光感變色眼鏡，提升視野清晰，也減少畏光不安全的情況。

今天配鏡行動中，法妮爾與協會前往接送阿公阿嬤。許阿公年輕時喜歡旅遊，生病後雖難外出，但也期待看清屋外景色，當驗光師為他檢查遠方視力時，他的眼神中湧現出驚喜和感激，戴上眼鏡後，他能清晰地看見遠方街道的美景，臉上浮現出久違的笑容。許阿公感動地說「原來這個城市如此美好。」

另一位令人印象深刻的長者是阿美奶奶，身體虛弱，動作不便，視力也越來越模糊，當驗光師為她檢查視力時，她說最希望能看看過去與家人合照的照片，當適合看近眼鏡戴在阿美奶奶臉上時，她的眼睛突然明亮起來，感動得又驚又喜。