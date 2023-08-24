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感染HPV風險高 醫師建議落實預防3關鍵

中央社／ 台北24日電

台灣民眾普遍認為只有性生活複雜的人才會感染人類乳突病毒（HPV），婦產科醫師提醒，即使性生活單純，感染HPV風險仍可能達6成，建議不分男女應落實HPV預防3關鍵。

每個人一生中都有8成機率感染HPV，預防HPV感染不僅保護自己，也是保護另一半。台灣婦產科醫學會理事長陳思原提醒，不論是男生或女生，應該落實HPV預防3關鍵，包含「男女依醫囑施打HPV疫苗」、「女性定期抹片檢查」、「安全性行為」。

子宮頸癌長年高居台灣婦女癌症死因前10，即使防治政策行之有年，109年仍高居第8名，台灣婦產科醫學會今天透過新聞稿提醒，台灣每天平均有4人被診斷出子宮頸癌，近100%子宮頸癌與HPV有關。

據文獻數據統計，即使僅1名性伴侶，感染HPV機率也有6成，當一生有3至6名性伴侶，感染風險更是高達9成。陳思原更提到，過去在診間遇過案例，大部分都是性生活單純的家庭主婦，就算是單一性伴侶族群也是高危險族群。

婦產科醫學會秘書長黃建霈告訴中央社記者，終其一生只有一個性伴侶的人，因為不能確定性伴侶的情史，當性伴侶過去已感染HPV，就有感染風險；再者是HPV感染途徑不只性行為，若伴侶的病毒沾染在物件上，手部接觸病毒再搔癢私密處同樣有染感風險。

陳思原進一步說明，大部分HPV感染體內機制可自行清除，但長期感染、無法自行清除就可能引發子宮頸癌，以及與女性相關的外陰癌、陰道癌，HPV感染不限女性，男性也可能因感染HPV引發頭頸癌。

子宮頸癌 伴侶 婦產科

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