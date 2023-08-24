輕颱蘇拉已生成 對台影響待觀察

輕颱蘇拉24日下午兩點成形，路徑不確定性高，對台影響須密切關注！中央氣象局預報員劉沛滕說，目前蘇拉受到低壓帶影響，未來會稍稍往南移動，並且有增強的趨勢。但因為移動速度緩慢、徘徊時間比較久，需要時間才能確定移動方向。

颱風打轉增強

劉沛滕說，颱風蘇拉24日、25日有略略往北的趨勢，不過，未來大致上移動方向還是往南，在菲律賓東方海面會慢慢持續增強，由於移動速度緩慢、徘徊時間比較久，到了下周之後要特別留意這個颱風的動向，路徑的不確定性相當大。

天氣風險預報員方俊元表示，可能要等到下週太平洋高壓明顯往西延伸，蘇拉才會往西北至偏西方向前進，大約從巴士海峽然後往福建沿海過去，但實際上移動路徑及下週的環境變化，有較大的預報分歧。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早也在臉書發文，表示蘇拉會先花5天在原地轉一圈，靠近台灣機率持續上升中，目前暴風圈小，未來幾天會逐漸擴大，但離海上颱風警報範圍還有點距離，所以不會一成颱就發布警報。

午後雷陣雨成常態

此外，方俊元指出，台灣25日周圍風向有些微變化，清晨仍是西南至偏南風環境，天亮後受到東南方熱帶性低氣壓影響，風向轉偏東至東北風，各地天氣多雲到晴，午後山區有短暫陣雨或雷雨，降雨熱區略微轉移到中南部山區較為明顯。

中央氣象局指出，26日至29日各地仍為多雲到晴，東半部地區有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，29日除東部外的其他地區，開始轉為多雲的天氣，午後也會出現雷陣雨的狀況。

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