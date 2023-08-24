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給世界的夏日情歌 爵士樂響徹兩廳院

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

爵士樂團獻上浪漫情歌，各類管樂器都有獨奏大顯長才的時刻，更加入女伶美聲，在豐富爵士樂的陪伴下，美國知名情歌令人陶醉！兩廳院夏日爵士節慶樂團此次以「爵士情歌」為題，於24日的彩排記者會小秀一段。薩克斯風手哈特表示，「爵士源於美國，但卻是屬於世界的音樂」

彩排記者會中，樂團，音樂總監麥可．摩斯曼以打響指的方式倒數，清脆的鼓聲首先替樂曲開幕，隨後小號、伸縮號與薩克斯風紛紛加入，帶來輕盈浪漫的氣息。爵士女伶強森隨著音樂來回舞動，並用高亢甜美的聲音，唱出美國著名歌曲《I just call to say i love you》。

當歌手開始進入副歌「I just called to say I love you」，大展歌藝，音域不斷拉高，人聲一度壓過此起彼落的樂器聲。在副歌結束後，各個樂手開始獨奏時段，時而高亢如鳥嚶、時而渾厚似低語，不同樂器各展長才，分庭抗禮。

麥可．摩斯曼表示，「沒有比大家一起在舞台上彈奏還要開心的事情」，尤其「情歌」的主題非常適合訴說現在的心情。小號手魏廣晧也表示：「經過疫情的衝擊，我們更珍惜彼此，並藉由《爵士情歌》傳遞愛的感覺，也包含了樂手之間，與觀眾之間的感情。」

兩廳院夏日爵士節慶樂團將於26日晚間7點半以《爵士情歌》為題，於國家音樂廳演出。

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樂團 美國 兩廳院

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