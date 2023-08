給世界的夏日情歌 爵士樂響徹兩廳院

爵士樂團獻上浪漫情歌,各類管樂器都有獨奏大顯長才的時刻,更加入女伶美聲,在豐富爵士樂的陪伴下,美國知名情歌令人陶醉!兩廳院夏日爵士節慶樂團此次以「爵士情歌」為題,於24日的彩排記者會小秀一段。薩克斯風手哈特表示,「爵士源於美國,但卻是屬於世界的音樂」

彩排記者會中,樂團,音樂總監麥可.摩斯曼以打響指的方式倒數,清脆的鼓聲首先替樂曲開幕,隨後小號、伸縮號與薩克斯風紛紛加入,帶來輕盈浪漫的氣息。爵士女伶強森隨著音樂來回舞動,並用高亢甜美的聲音,唱出美國著名歌曲《I just call to say i love you》。

當歌手開始進入副歌「I just called to say I love you」,大展歌藝,音域不斷拉高,人聲一度壓過此起彼落的樂器聲。在副歌結束後,各個樂手開始獨奏時段,時而高亢如鳥嚶、時而渾厚似低語,不同樂器各展長才,分庭抗禮。

麥可.摩斯曼表示,「沒有比大家一起在舞台上彈奏還要開心的事情」,尤其「情歌」的主題非常適合訴說現在的心情。小號手魏廣晧也表示:「經過疫情的衝擊,我們更珍惜彼此,並藉由《爵士情歌》傳遞愛的感覺,也包含了樂手之間,與觀眾之間的感情。」

兩廳院夏日爵士節慶樂團將於26日晚間7點半以《爵士情歌》為題,於國家音樂廳演出。

