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「一字一世界」體驗韻調之美 台語版9月高雄開演

中央社／ 高雄24日電

以高雄為發展基地的両両製造聚團，今年入選高雄市文化局「2023正港雄有戲」系列演出，將帶來作品「一字一世界-台語版」，與親子家庭共同體驗中文繁體字結構與聲腔韻調之美。

文化局今天發布新聞稿表示，「一字一世界-台語版」將於9月9、10日，每天上午10時30分（0至2歲寶寶專場）、下午1時30分、下午4時30分（2至8歲混齡場），2天共6場次，在高雄駁二正港小劇場演出。

両両製造聚團作品「一字一世界」首演版本入選「2023英國愛丁堡藝穗節-台灣季」（2023Edinburgh Festival Fringe–Taiwan Season），8月至愛丁堡連演22場，和來自世界各地的親子家庭共同體驗中文繁體字的結構以及語言的聲腔韻調之美。

文化局說，9月回到台灣後「一字一世界」與南部的語言環境融合，延伸發展出台語版，將於「2023正港雄有戲」系列中打頭陣演出。

高雄市文化局長王文翠表示，正港雄有戲系列節目是為扶植高雄演藝團隊特別推出的徵選計畫，很高興看到高雄團隊帶著飛向國際的作品。

王文翠說，團隊回到高雄在駁二正港小劇場演出，還進一步改版帶給在地觀眾更親近和特別的視角，豐富在高雄觀賞演出的型態。

両両製造聚團藝術總監暨編舞家左涵潔，自2016年起在初為人母的經歷中，沉澱出一個專屬於0至2歲寶寶與其父母、照顧者的新形態舞蹈劇場作品「我們需要一朵花」。

左涵潔表示，「一字一世界」這個作品啟發自陪伴孩子認識字的過程，這是寶寶成長的重要指標之一，「學會寫字」更是邁進學齡的階段性任務，這個作品讓孩子們的閱讀從2D平面轉換成劇場的3D立體空間。

「一字一世界」舞台設計以大量不同材質的紙張作為主體，將2D的文字做出3D的立體感，不僅是提供聲響的來源，也是讓表演者在場上進行創作各種物件跟服裝形狀的材料。

文化局表示，這個將劇場中所有感官體驗與情感流動，轉化成整體空間美學的演出，不僅是跨越年齡的限制，更讓參與者活在演出中。

劇場 文化局

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