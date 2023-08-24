取消支持性給假遭質疑 疾管署：回歸疫前規定

中央社／ 台北24日電

COVID-19自主健康管理期縮為5天，同步取消支持性給假措施，台大醫院工會質疑是變相鼓勵醫護隱匿病情。疾管署今天說，支持性給假是為防疫，如今就是回歸疫前規定。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在今年5月降階，衛生福利部疾病管制署8月1日宣布，自15日起，輕症確診者自主健康管理天數從10天縮短為5天，並全面取消各類對象自主健康管理期間的支持性給假措施，回歸原主管機關規定。

台大醫院工會昨天透過新聞稿指出，台大醫院隨即調整內部返工建議與差假規定，即醫療人員若非症狀緩解且採陰、或經科部主管評估確認者才可復工，否則依然建議在家休養5日，但在此期間的隔離假天數將不再另予提供，而是回歸一般病假處理，也會列入考績等做評量。

台大醫院工會質疑，能否返工仍非勞工自主決定，取消支持性給假，形同變相鼓勵隱匿病情，恐徒增感控風險、危及病人安全，難道因公隔離又要醫護做功德，籲政府應儘速制訂明確返工標準並提供完善支持性給假措施。

疾管署副署長曾淑慧今天接受媒體聯訪表示，基本上就是回歸COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前規定，有症狀如發燒的醫療或一般工作人員，都建議不要上班，若要上班，就建議等退燒24小時或症狀緩解後，這是為了保護病人及周圍的人，不是只有針對醫療照護人員。

曾淑慧說明，在COVID-19疫情期間，一開始因為大家對這個疫情比較不了解，且疾病嚴重程度較高，當時就會有些支持性的給假措施，主要是為了防疫，後續民眾如有請假需求，請依各類主管機關規定假別辦理。

台大醫院 COVID-19 疫情

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