蘇拉颱風下午生成路徑變化大 下周二不排除發海警

中央氣象局表示，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天下午2時發展為輕度颱風、編號第9號蘇拉，預測先向北再轉南移動，下周一起將為東半部及恆春半島帶來雨勢，最快下周二不排除發布海上警報，但路徑變化很大，尚不確定，至於外圍雲系最接近台灣時間點則為下周四。

氣象局預報員廖經翔指出，原在西北太平洋有熱帶性低氣壓TD10原訂明天發展為颱風蘇拉，過去幾小時發展明顯，提前於今天下午2點生成，伴隨水氣多及偏東風影響，預計周一起為東半部及恆春半島帶來雨勢，周二起雨勢將更加明顯，預計下周四外圍雲系最接近台灣。

廖經翔表示，蘇拉颱風目前距離恆春半島東南東方440公里，先往北再轉南移動，在菲律賓東方海面持續增強，由於移動速度緩慢，路徑不確定性還很大，周日將增強為中度颱風。他也說，蘇拉颱風目前半徑80公里偏小，接近台灣時預計增強至150公里，但仍僅上一個卡努颱風的一半。

廖經翔也說，明、後天各地仍高溫炎熱，大台北地區、中南部近山區及花東縱谷有36度高溫機率，各地也要留意午後雷陣雨。